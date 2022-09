धीमी बल्लेबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर केएल राहुल हुए ट्रोल, फैंस ने शेयर किए मजेदार मींस

हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ राहुल ने 39 गेंद पर 36 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने दो सिक्स भी लगाए। राहुल ने इस मैच में 92.31 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। जबकि टीम के अन्य बल्लेबाजों ने 130 से बी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। ऐसे में सोशल मीडिया पर राहुल की इस धीमी पारी को लेकर जमकर आलोचना हो रही है। यूजर्स अपना गुस्सा जाहिर कर रहे और तरह-तरह के मजेदार मीम्स बना रहे हैं। यूजर्स ने केएल राहुल को ट्रोल करते हुए याद दिलाया कि यह टी20 मैच है। टेस्ट क्रिकेट नहीं।





Never seen such n honest man like KL Rahul 🤤 #KLRahul #INDvHK pic.twitter.com/cNCq7UaBmF — KUNAL NIGAM (@Kunal__Nigam) August 31, 2022

#bcci #rishabhpant #teamIndia #klrahul



Last 10 T20i Innings Of KL Rahul If We Leave Minnows Teams Like Scotland, Namibia etc.



0(2), 1(4), 0(6), 0(4), 14(17), 3(8), 18(16), 15(14), 65(49), 0(1)



Average: 11.6

Strike Rate: 95.89 pic.twitter.com/jfO02iBAX7— Drnikhil jotwani (@nickjotwani) August 31, 2022