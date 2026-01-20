20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

केएल राहुल जाएंगे बॉर्डर 2 देखने, लेकिन आहान शेट्टी के सामने रख दी ये शर्त

1997 में जे.पी. दत्ता के निर्देशन में बनी फिल्म ‘बॉर्डर’ रिलीज हुई थी, जो 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में हुई लॉन्गेवाला की लड़ाई पर आधारित थी। इसी फिल्म का दूसरा पार्ट 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 20, 2026

KL Rahul

केएल राहुल (फोटो- IANS)

Border 2 Release Date: वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद जहां टीम इंडिया के टी20 टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज पर अपना ध्यान लगा रहे हैं, वहीं केएल राहुल बॉर्डर 2 देखने की प्लानिंग कर चुके हैं। हालांकि, इसके लिए उन्होंने अहान शेट्टी के सामने एक शर्त रख दी है। आपको बता दें कि फिल्म बॉर्डर का सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को रिलीज होने जा रहा है, जिसमें सनी देओल के साथ अहान शेट्टी, वरुण धवन जैसे स्टार कलाकार नजर आएंगे।

राहुल ने रखी आहान शेट्टी के सामने ये शर्त

रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है और एक ट्रेंड भी शुरू हो गया है। इस ट्रेंड में सोशल मीडिया यूजर्स, फिल्म देखने से पहले अहान शेट्टी के सामने शर्त रख रहे हैं कि अगर वह उनके पोस्ट पर कमेंट करेंगे, तभी वे बॉर्डर 2 देखने जाएंगे। इसी ट्रेंड का हिस्सा बनते हुए मंगलवार को भारतीय टीम के बल्लेबाज केएल राहुल ने भी एक पोस्ट शेयर किया।

इस पोस्ट में केएल राहुल ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने कैप्शन में लिखा, “अगर अहान शेट्टी इस वीडियो पर कमेंट करते हैं, तो मैं बॉर्डर 2 दो बार देखूंगा।”

फिल्म बॉर्डर पहली बार 13 जून 1997 को रिलीज़ हुई थी, जो जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित थी। 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में हुई लॉन्गेवाला की लड़ाई पर यह फिल्म आधारित थी। उस मूवी में आहान शेट्टी के पिता सुनील शेट्टी ने अहम किरदार निभाई थी। उस फिल्म के सभी गाने काफी हिट हुए थे।

बॉर्डर 2 में क्या बदला

बॉर्डर 2 भी भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971 से जुड़ी असली सैन्य घटनाओं पर आधारित है। जिस तरह 1997 में आई बॉर्डर फिल्म लॉन्गेवाला की लड़ाई पर आधारित थी, उसी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए बॉर्डर 2 में भी 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की बहादुरी, रणनीति और बलिदान को दिखाया गया है। यानी यह फिल्म काल्पनिक नहीं, बल्कि 1971 भारत-पाक युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक देशभक्ति फिल्म है, जिसमें नए किरदारों और नए सैन्य मिशनों को जोड़ा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Jan 2026 07:30 pm

Published on:

20 Jan 2026 07:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / केएल राहुल जाएंगे बॉर्डर 2 देखने, लेकिन आहान शेट्टी के सामने रख दी ये शर्त

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सिडनी सिक्सर्स को 99 रन पर ढेर कर फाइनल में पहुंची पर्थ स्कॉर्चर्स, बड़े मैच में बाबर से नहीं बना 1 भी रन

Sydney Sixers
क्रिकेट

‘भारत के सामने अगर ICC झुका, तो हम…’, T20 वर्ल्डकप को लेकर बांग्लादेश ने दी धमकी

ICC ultimatum to BCB
क्रिकेट

सिर्फ एक फॉर्मेट के कोच रह जाएंगे गौतम गंभीर? वनडे सीरीज में हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर की सलाह

Gautam Gambhir
क्रिकेट

U19 वर्ल्डकप के सुपर 6 के लिए भारत समेत इन 4 टीमों ने किया क्वालीफाई, जानें पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया का हाल

U19 टीम इंडिया
क्रिकेट

नागपुर की पिच पर होगी छक्के चौकों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें पिच का मिजाज

IND vs NZ 1st T20
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.