केएल राहुल जाएंगे बॉर्डर 2 देखने, लेकिन आहान शेट्टी के सामने रख दी ये शर्त

केएल राहुल (फोटो- IANS)
Border 2 Release Date: वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद जहां टीम इंडिया के टी20 टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज पर अपना ध्यान लगा रहे हैं, वहीं केएल राहुल बॉर्डर 2 देखने की प्लानिंग कर चुके हैं। हालांकि, इसके लिए उन्होंने अहान शेट्टी के सामने एक शर्त रख दी है। आपको बता दें कि फिल्म बॉर्डर का सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को रिलीज होने जा रहा है, जिसमें सनी देओल के साथ अहान शेट्टी, वरुण धवन जैसे स्टार कलाकार नजर आएंगे।
रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है और एक ट्रेंड भी शुरू हो गया है। इस ट्रेंड में सोशल मीडिया यूजर्स, फिल्म देखने से पहले अहान शेट्टी के सामने शर्त रख रहे हैं कि अगर वह उनके पोस्ट पर कमेंट करेंगे, तभी वे बॉर्डर 2 देखने जाएंगे। इसी ट्रेंड का हिस्सा बनते हुए मंगलवार को भारतीय टीम के बल्लेबाज केएल राहुल ने भी एक पोस्ट शेयर किया।
इस पोस्ट में केएल राहुल ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने कैप्शन में लिखा, “अगर अहान शेट्टी इस वीडियो पर कमेंट करते हैं, तो मैं बॉर्डर 2 दो बार देखूंगा।”
फिल्म बॉर्डर पहली बार 13 जून 1997 को रिलीज़ हुई थी, जो जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित थी। 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में हुई लॉन्गेवाला की लड़ाई पर यह फिल्म आधारित थी। उस मूवी में आहान शेट्टी के पिता सुनील शेट्टी ने अहम किरदार निभाई थी। उस फिल्म के सभी गाने काफी हिट हुए थे।
बॉर्डर 2 भी भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971 से जुड़ी असली सैन्य घटनाओं पर आधारित है। जिस तरह 1997 में आई बॉर्डर फिल्म लॉन्गेवाला की लड़ाई पर आधारित थी, उसी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए बॉर्डर 2 में भी 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की बहादुरी, रणनीति और बलिदान को दिखाया गया है। यानी यह फिल्म काल्पनिक नहीं, बल्कि 1971 भारत-पाक युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक देशभक्ति फिल्म है, जिसमें नए किरदारों और नए सैन्य मिशनों को जोड़ा गया है।
