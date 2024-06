लॉकी फर्ग्यूसन ने की टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे खतरनाक गेंदबाजी, चारों ओवर मेडन फेंक चटकाए इतने विकेट

फर्ग्यूसन ने इस मैच में अपने स्पेल के चारों ओवर मेडन फेंके हैं। फर्ग्यूसन की आग उगलती हुई गेंद को पापुआ न्यू गिनी का कोई भी बल्लेबाज छू भी नहीं पाया और उनके द्वारा फेंकी गई 24 गेंद पर एक भी रन बने बने। इस दौरान फर्ग्यूसन ने तीन विकेट भी झटके।

नई दिल्ली•Jun 17, 2024 / 10:56 pm• Siddharth Rai

Lockie Ferguson, New Zealand vs Papua New Guinea, T20 World Cup 2024: टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 39वां मुक़ाबला पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में कीवी तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने कहर बरपाती हुई गेंदबाजी करते हुए वो कर दिखाया है। जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा।

फर्ग्यूसन ने इस मैच में अपने स्पेल के चारों ओवर मेडन फेंके हैं। फर्ग्यूसन की आग उगलती हुई गेंद को पापुआ न्यू गिनी का कोई भी बल्लेबाज छू भी नहीं पाया और उनके द्वारा फेंकी गई 24 गेंद पर एक भी रन बने बने। इस दौरान फर्ग्यूसन ने तीन विकेट भी झटके। अंतरराष्ट्रीय टी20 में अपने 4 ओवर में बिना कोई रन देने वाले फुल मेम्बर टीम के पहले गेंदबाज बन गए हैं। पारी का 5वां ओवर करने आए फर्ग्यूसन ने असद वाला (6) के रूप में अपना पहला शिकार बनाया। इसके बाद अपने दूसरे स्पैल के दौरान उन्होंने चार्ल्स अमिनी (17) को पवेलियन की राह दिखाई। अपने चौथे ओवर में उन्होंने चाड सोपर (1) का विकेट चटकाया। बता दें अंतरराष्ट्रीय टी20 में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब किसी गेंदबाज ने अपने कोटे के चार ओवरों में बिना कोई रन दिए विकेट चटकाए। फर्ग्यूसन से पहले कनाडा के साद बिन जफर ने ये काम किया था। उन्होंने चार ओवरों में बिना कोई रन दिए दो विकेट लिए थे। बता दें अंतरराष्ट्रीय टी20 में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब किसी गेंदबाज ने अपने कोटे के चार ओवरों में बिना कोई रन दिए विकेट चटकाए। फर्ग्यूसन से पहले कनाडा के साद बिन जफर ने ये काम किया था। उन्होंने चार ओवरों में बिना कोई रन दिए दो विकेट लिए थे। पढ़ना जारी रखे