IPL 2026: इकाना में लखनऊ की लगातार सातवीं हार, नाम किया यह शर्मनाक रिकॉर्ड, इस टीम ने घर पर हारे हैं सबसे ज्यादा मैच

IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन अबतक बेहद निराशाजनक रहा है (Photo - IPL Official Site)
Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 32वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रनों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा।
लखनऊ सुपर जायंट्स का अपने घरेलू मैदान पर प्रदर्शन इस सीजन बेहद निराशाजनक रहा है। राजस्थान रॉयल्स के हाथों मिली यह हार उनके घरेलू मैदान पर इस सीजन की लगातार तीसरी हार है। इसके साथ ही एकाना स्टेडियम में लखनऊ की यह लगातार सातवीं हार है।
इस हार ने लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल के अनचाहे रिकॉर्ड में दो पुरानी टीमों के साथ बराबरी कर दी है। डेक्कन चार्जर्स ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में लगातार सात घरेलू मैच गंवाए थे। इसी तरह पुणे वॉरियर्स इंडिया ने भी अपने पुणे के घरेलू मैदान पर लगातार सात हार झेली थीं। अब लखनऊ सुपर जायंट्स भी इस अनचाहे क्लब में शामिल हो गए हैं।
हालांकि, घरेलू मैदान पर सबसे लंबे हार के सिलसिले का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स (DC) के नाम है। टीम ने 2013 से 2015 के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में लगातार नौ घरेलू मुकाबले हारे थे, जो आईपीएल इतिहास का सबसे लंबा घरेलू हार का सिलसिला माना जाता है।
टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट खोकर 159 रन बनाए थे। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स 18 ओवरों में महज 119 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ राजस्थान पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर से दूसरे स्थान पर आ गई है। वहीं लगातार चौथा मुकाबला गंवाकर एलएसजी 9वें स्थान पर पहुंच गई है।
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