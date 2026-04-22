LSG vs RR: लखनऊ सुपर जाएंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, पंत ने किए ये दो बलदाव, देखें प्लेइंग 11

लखनऊ सुपर जाएंट्स और राजस्थान रॉयल्स का मुक़ाबला खेला जा रहा है (Photo - IPL 2026)
Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का 32वां मुकाबला लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला जा रहा है। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
कप्तान ऋषभ पंत ने बताया कि उन्होंने प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए हैं। मयंक यादव को आवेश खान की जगह मौका मिला है जबकि दिग्वेश राठी को मणिमारन सिद्धार्थ की जगह शामिल किया गया है। वहीं, राजस्थान की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सीजन की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। टीम ने अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से लखनऊ को सिर्फ 2 मैच में जीत मिली है। वहीं, 4 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ, राजस्थान का आगाज लगातार 4 जीत के साथ हुआ, लेकिन पिछले दोनों मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।
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