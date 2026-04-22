LSG vs RR: लखनऊ सुपर जाएंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, पंत ने किए ये दो बलदाव, देखें प्लेइंग 11

आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सीजन की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। टीम ने अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से लखनऊ को सिर्फ 2 मैच में जीत मिली है। वहीं, 4 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ, राजस्थान का आगाज लगातार 4 जीत के साथ हुआ, लेकिन पिछले दोनों मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।