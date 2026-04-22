बुरा फंसे मोहम्मद नवाज, टी20 वर्ल्ड कप में किया ऐसा काम, लग सकता है बैन, इंग्लैंड में टी20 ब्लास्ट से भी किया बाहर

फिलहाल नवाज पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम से खेल रहे हैं। उन्होंने अब तक 9 मैचों में 135.84 की स्ट्राइक रेट से 288 रन बनाए हैं, हालांकि गेंदबाजी में उन्हें सिर्फ 2 विकेट ही मिले हैं। पीएसएल करियर की बात करें तो नवाज ने 24 मैचों में दो अर्धशतक लगाते हुए 715 रन बनाए हैं। हालांकि 2025 के संस्करण में उनकी गेंदबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनसे गेंदबाजी करवाई ही नहीं थी। नवाज अब तक पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम के लिए 6 टेस्ट, 44 वनडे और 98 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं।