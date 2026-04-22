’50 करोड़, एक जीत’, पूर्व क्रिकेटर ने ऋषभ पंत और निकोलस पूरन को जमकर लताड़ा, LSG के बड़े खिलाड़ी बुरी फेल

एलएसजी इस सीजन लगातार अपनी सलामी जोड़ी में बदलाव कर रही है और कई कॉम्बिनेशन अपना चुकी हैं। पहले पंत और मार्श ने ओपनिंग की, मार्कराम नंबर तीन पर, बडोनी चार पर और पूरन पांच पर आए। फिर पंत को तीन पर भेजा और मार्कराम-मार्श को ओपनिंग कराई। आरसीबी के खिलाफ पूरन को नंबर चार पर प्रमोट किया गया, लेकिन वो फिर नाकाम रहे। पंजाब किंग्स के खिलाफ आयुष बडोनी को मार्श के साथ ओपनिंग पर भेजा गया।