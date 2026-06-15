IPL: बीच सीजन से हटने वाले विदेशी खिलाड़ियों पर BCCI का फैसला, फ्रेंचाइजियों को खुद मामला सुलझाने को कहा

BCCI message to IPL franchises: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का सीजन खत्म होने के बाद विदेशी खिलाड़ियों के बीच में ही टूर्नामेंट छोड़कर जाने और शुरुआत में अनअवेलेबल (अनुपलब्ध) रहने का मुद्दा काफी गरमा गया है। इस हालिया सीजन में कई टीमों को विदेशी स्टार्स के न होने से बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स (DC) को मिचेल स्टार्क की शुरुआती गैरमौजूदगी से झटका लगा, तो पैट कमिंस और जोश हेजलवुड भी चोटों के चलते पहले हाफ में नहीं खेल पाए थे। राजस्थान रॉयल्स (RR) के कोच कुमार संगाकारा ने भी सैम करन के आईपीएल छोड़कर इंग्लैंड में टी20 खेलने पर नाराजगी जताई थी।