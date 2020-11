महाराष्ट्र के सीएम की जनता से अपील, पटाखे के बजाए मिट्टी के दीए जलाएं

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में प्रदूषण और कोरोना वायरस महामारी का असर देखकर लोगों से पटाखे न जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे पटाखे न जलाएं बल्कि मिट्टी के दीये जलाए जाएं। दिवाली के 15 दिन बाद महत्वपूर्ण होगा, हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि लॉकडाउन की जरूरत न पड़े। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

Pollution can increase the impact of #COVID19. I appeal to people to not burn firecrackers rather lit earthen lamps. 15 days post-Diwali will be crucial, we should be cautious so that the need for lockdown does not arise again: Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray https://t.co/Jnfb5xshDT