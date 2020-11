Gujrat: गोघा और हजीरा के बीच 12 घंटे की दूरी कम करेगी रोपेक्स फेरी सेवा

नई दिल्ली। गुजरात में हजीरा से घोघा रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन रविवार को किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्धाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अनुसार यह गुजरात के विकास के लिए अहम है। इन दोनों स्थानों को जोड़ना और उनके बीच 12 घंटे की यात्रा के समय को छोटा करना महत्वपूर्ण है। इस तरह से यहां के लोगों का आर्थिक विकास हो सकेगा। यह सूरत में रहने वाले सौराष्ट्र के लोगों के लिए एक उपहार की तरह माना जा रहा है। सूरत से सौराष्ट्र तक सड़क परिवहन अधिक है। इसे कम करने के लिए जहाज सेवा शुरू की गई है।

Gujarat: Ropax ferry services starts between Gogha & Hazira



"It's crucial for the development of Gujarat. It was important to link these two places & to shorten the 12 hour travel time between them to synergise their economic growth," says Vijay Rupani, Chief Minister, Gujarat https://t.co/RS480xZ9tr pic.twitter.com/fEBb3Kw99m