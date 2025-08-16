Patrika LogoSwitch to English

मार्कस स्टोइनिस का ऑलराउंड प्रदर्शन बेकार, स्मिथ और विलियमसन ने लंदन स्पिरिट की जीत की नींव रखी

द हंड्रेड के मेंस कॉम्पिटिशन में खेले गए छठे मुकाबले में लंदन स्पिरिट ने वेल्श फायर को 8 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत हासिल कर ली। स्पिरिट की जीत में डेविड वॉर्नर ने 70 रनों का योगदान दिया।

भारत

Siddharth Rai

Aug 16, 2025

जेमी स्मिथ ने लंदन स्पिरिट की जीत में अहम भूमिका निभाई (Photo - The Hundred 2025/X)

London Spirit vs Trent Rockets, The Hundred 2025: मार्कस स्टोइनिस के ऑलराउंड प्रदर्शन (2-17 और 22 गेंदों में 35* रन) बेकार गया और लंदन स्पिरिट ने गुरुवार को लॉर्ड्स में ट्रेंट रॉकेट्स पर 21 रनों की शानदार जीत दर्ज की। बल्लेबाज़ी का न्यौता मिलने पर स्पिरिट ने फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज़ डेविड वार्नर का विकेट जल्दी गंवा दिया।

हालांकि, जेमी स्मिथ और केन विलियमसन ने केवल 45 गेंदों पर 73 रनों की शानदार साझेदारी करके स्पिरिट के विशाल स्कोर की नींव रखी।स्मिथ, जिन्होंने मैच की शुरुआत में दो छक्के लगाकर मोर्चा संभाला था, दिलचस्प बात यह है कि दूसरे विकेट की साझेदारी में विलियमसन के साथ 22 रन पर कैच आउट होने के बाद भी साथ नहीं दे पाए। विलियमसन ने भी किस्मत का साथ दिया, लेकिन जल्द ही आक्रामक हो गए और स्टोइनिस की गेंद पर पुल और कट लगाकर एक चौका और एक छक्का जड़ दिया।

जब स्मिथ ने फिर से आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की, तो उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ कट करने में गलती की और अपना अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद आउट हो गए। विलियमसन भी जल्द ही आउट हो गए, लेकिन रेहान अहमद की गुगली पर स्टंप आउट हो गए। ओली पोप और एश्टन टर्नर ने अंत में लगातार चौके लगाकर स्पिरिट को बढ़त दिलाई और 5 विकेट पर 162 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

जवाब में, रॉकेट्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए दमदार शुरुआत की, सलामी बल्लेबाज टॉम बैंटन और जो रूट ने केवल 52 गेंदों में 73 रनों की साझेदारी की। हालांकि, उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा समर्थन नहीं मिला। आवश्यक गति बढ़ने के साथ, बड़े शॉट लगाने का प्रयास उल्टा पड़ गया। 14 गेंदों के अंतराल में उन्होंने चार विकेट गंवा दिए और इसके साथ ही लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी गति भी कम हो गई।

स्टोइनिस ने रॉकेट्स को लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से पर्याप्त आक्रामक रुख नहीं दिखा। जेमी ओवरटन की एक गेंद टॉम अल्सॉप के चेहरे पर लगी और हेलमेट की ग्रिल से टकराकर उन्हें चोटिल होकर मैदान छोड़ना पड़ा। रिचर्ड ग्लीसन ने मैक्स होल्डन और एडम होज को आउट कर दिया। स्टोइनिस के अंत में कुछ बड़े हिट्स के बावजूद, रॉकेट्स की जीत की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थीं, जिससे टीम को सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा।

Published on:

16 Aug 2025 07:21 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मार्कस स्टोइनिस का ऑलराउंड प्रदर्शन बेकार, स्मिथ और विलियमसन ने लंदन स्पिरिट की जीत की नींव रखी

