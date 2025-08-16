मार्कस स्टोइनिस का ऑलराउंड प्रदर्शन बेकार, स्मिथ और विलियमसन ने लंदन स्पिरिट की जीत की नींव रखी

स्टोइनिस ने रॉकेट्स को लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से पर्याप्त आक्रामक रुख नहीं दिखा। जेमी ओवरटन की एक गेंद टॉम अल्सॉप के चेहरे पर लगी और हेलमेट की ग्रिल से टकराकर उन्हें चोटिल होकर मैदान छोड़ना पड़ा। रिचर्ड ग्लीसन ने मैक्स होल्डन और एडम होज को आउट कर दिया। स्टोइनिस के अंत में कुछ बड़े हिट्स के बावजूद, रॉकेट्स की जीत की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थीं, जिससे टीम को सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा।