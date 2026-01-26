IND vs NZ: भारत ने मात्र 10 ओवर में चेज़ किए 155 रन, टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, लगी रिकॉर्ड की झड़ी

26 जनवरी 2026,

सोमवार

क्रिकेट

IND vs NZ: भारत ने मात्र 10 ओवर में चेज़ किए 155 रन, टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, लगी रिकॉर्ड की झड़ी

न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स की 48 रनों की पारी के दम पर 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 153 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव की नाबाद अर्धशतकीय पारियों की बदौलत महज 10 ओवर में 155 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 26, 2026

IND vs NZ

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 गुवाहाटी में खेला गया (photo - EspnCricInfo)

India vs New Zealand, 3rd T20: भारत ने बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में 154 रनों के टारगेट को महज 10 ओवरों में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों किन सीरीज में 3-0 से बढ़त बनाते हुए सीरीज अपने नाम कर ली है। इस मैच में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला जमकर बोला। दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी अर्धशतक लगाए और रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी।

बने ये बड़े रिकॉर्ड

भारत फुल मेंबर टीम के खिलाफ 150+ रन के टारगेट का पीछा करते हुए सर्वाधिक गेंदें शेष रहते हुए जीत दर्ज करने वाला देश बन गया है। भारत ने 60 गेंदों में ये कारनामा किया है, जबकि वेस्टइंडीज ने साल 2024 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 37 गेंदें शेष रहते मुकाबला जीता था। इंग्लैंड (33 गेंदें) लिस्ट में तीसरे स्थान पर है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी जीत

यह न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टारगेट का पीछा करते हुए गेंदों के लिहाज से जीत का सबसे बड़ा अंतर है। इससे पहले किसी भी टीम ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 10 ओवर में टारगेट हासिल नहीं किया था। भारत सबसे ज्यादा लगातार टी20 सीरीज जीतने वाला संयुक्त रूप से नंबर-1 देश बन गया है। टीम इंडिया ने साल 2024 से अब तक 11 टी20 सीरीज अपने नाम की है। पाकिस्तान ने साल 2016 से 2018 के बीच लगातार 11 सीरीज जीती थी।

लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतने वाली टीम

घर पर सबसे ज्यादा लगातार सीरीज जीतने वाली फुल मेंबर टीम में भारत शीर्ष पर है। टीम इंडिया ने साल 2022 से अब तक लगातार 10 सीरीज अपनी सरजमीं पर जीती है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2006 से 2010 के बीच लगातार 8 सीरीज जीती थीं।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए। इस टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने सर्वाधिक 48 रन बनाए, जबकि मार्क चैपमैन ने 32 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट निकाले। इसके जवाब में टीम इंडिया ने महज 10 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। अभिषेक शर्मा ने नाबाद 68 रन, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 57 रन की पारी खेली।

टी20 वर्ल्डकप से पहले साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया! जानें तारीख और वेन्यू
क्रिकेट
IND vs SA Warm Up Match

india vs new zealand 2026

Published on:

26 Jan 2026 08:01 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: भारत ने मात्र 10 ओवर में चेज़ किए 155 रन, टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, लगी रिकॉर्ड की झड़ी

क्रिकेट

खेल

टी20 क्रिकेट की दूसरी सबसे तेज फिफ्टी लगाने के बाद बोले अभिषेक शर्मा, कहा – युवराज का रिकॉर्ड कोई भी…

IND vs NZ 1st T20 Highlights
क्रिकेट

भारतीय क्रिकेट में शोक की लहर, 84 की उम्र में BCCI के पूर्व अध्यक्ष आईएस बिंद्रा का निधन

IS Bindra
क्रिकेट

14 गेंदों में अभिषेक ने ठोका अर्धशतक, 10 ओवर में टीम इंडिया ने हासिल किया 154 का लक्ष्य, बने कई रिकॉर्ड

Abhishek Sharma
क्रिकेट

गुवाहाटी में बुमराह ने किया नया कारनामा, 15 मिनट में हार्दिक पंड्या को इस मामले में छोड़ा पीछे

Jasprit Bumrah Record
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप से पहले साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया! जानें तारीख और वेन्यू

IND vs SA Warm Up Match
क्रिकेट
