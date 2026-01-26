IND vs NZ: भारत ने मात्र 10 ओवर में चेज़ किए 155 रन, टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, लगी रिकॉर्ड की झड़ी

यह न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टारगेट का पीछा करते हुए गेंदों के लिहाज से जीत का सबसे बड़ा अंतर है। इससे पहले किसी भी टीम ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 10 ओवर में टारगेट हासिल नहीं किया था। भारत सबसे ज्यादा लगातार टी20 सीरीज जीतने वाला संयुक्त रूप से नंबर-1 देश बन गया है। टीम इंडिया ने साल 2024 से अब तक 11 टी20 सीरीज अपने नाम की है। पाकिस्तान ने साल 2016 से 2018 के बीच लगातार 11 सीरीज जीती थी।