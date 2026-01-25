टी20 वर्ल्डकप से पहले साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया! जानें तारीख और वेन्यू

IND vs SA T20 Warm-Up Match Schedule: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम एक वार्म-अप मैच खेल सकती है, जिसमें उसका सामना साउथ अफ्रीका से हो सकता है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस वार्म-अप मैच को लेकर साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से बातचीत कर रहा है। अगर यह बातचीत सफल होती है, तो 4 फरवरी को भारतीय टीम मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एडेन मार्करम एंड कंपनी के खिलाफ वार्म-अप मैच खेल सकती है।