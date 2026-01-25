25 जनवरी 2026,

रविवार

क्रिकेट

5वीं बार फाइनल हार गई स्टीव स्मिथ की सिडनी सिक्सर्स, पर्थ स्कॉर्चर्स ने जीता BBL 15 का खिताब

Big Bash League 2025-26 के खिताबी मुकाबले में पर्थ स्कॉर्चर्स ने सिडनी सिक्सर्स को हराकर छठी बार खिताब अपने नाम किया है। सिडनी सिक्सर्स की खिताबी मुकाबले में यह पांचवीं हार है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 25, 2026

पर्थ स्कॉर्चर्स ने जीता BBL 15

पर्थ स्कॉर्चर्स ने जीता BBL 15 (फोटो- Big Bash League)

Perth Scorchers vs Sydney Sixers: बिग बैश लीग 2025-26 का खिताब पर्थ स्कॉर्चर्स ने अपने नाम कर लिया है। रविवार को पर्थ स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में स्कॉर्चर्स ने सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेट से मात दी। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सिडनी सिक्सर्स 20 ओवर में अपने सभी 10 विकेट गंवाकर सिर्फ 132 रन ही बना सकी। 133 रन के लक्ष्य को पर्थ स्कॉर्चर्स ने 18वें ओवर में ही 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। यह पर्थ स्कॉर्चर्स की छठी खिताबी जीत है, जबकि सिडनी सिक्सर्स को पांचवीं बार खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।

सिक्सर्स को नहीं मिली अच्छी शुरुआत

इससे पहले पर्थ स्कॉर्चर्स के कप्तान एश्टन टर्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया। सिडनी सिक्सर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और डेनियल ह्यूजेस 10 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद स्टीव स्मिथ, जॉश फिलिप्स और कप्तान मोइज़स हेनरिक्स ने कुछ हद तक पारी संभालने की कोशिश की और तीनों ने 24-24 रन बनाए।

इन तीनों के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज़ 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू सका और पूरी टीम 20 ओवर में 132 रन पर सिमट गई। पर्थ की ओर से तेज़ गेंदबाज़ जे रिचर्डसन और डेविड पेन ने तीन-तीन विकेट चटकाए, जबकि मेहंदी हसन मिराज़ ने दो विकेट झटके। एरन हार्डी को भी एक सफलता मिली।

पर्थ की शुरुआत रही दमदार

133 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पर्थ स्कॉर्चर्स की शुरुआत शानदार रही। मिचेल मार्श और फिन एलेन ने पहले विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी की। सिडनी को पहली सफलता 10वें ओवर में मिली, जब फिन एलेन 22 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद एरन हार्डी 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिचेल मार्श शतक से चूक गए और 44 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान एश्टन टर्नर भी खिताबी मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए।

इंग्लिस के छक्के से जीता पर्थ

हालांकि एक छोर पर जोश इंग्लिस टिके रहे। उन्होंने 18वें ओवर में बेन ड्वार्शुइस की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर पर्थ स्कॉर्चर्स को छठा खिताब दिला दिया। इंग्लिस 26 गेंदों में दो चौके और एक छक्के की मदद से 29 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कूपर कॉनॉली भी उनके साथ 4 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे।

पाकिस्तान का नया ड्रामा शुरू, टीम का किया ऐलान लेकिन कहा- कन्फर्म नहीं है टी20 वर्ल्डकप खेलना
क्रिकेट
पाकिस्तान की टी20 वर्ल्डकप की टीम का ऐलान

Updated on:

25 Jan 2026 05:12 pm

Published on:

25 Jan 2026 05:08 pm

