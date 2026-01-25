5वीं बार फाइनल हार गई स्टीव स्मिथ की सिडनी सिक्सर्स, पर्थ स्कॉर्चर्स ने जीता BBL 15 का खिताब

Perth Scorchers vs Sydney Sixers: बिग बैश लीग 2025-26 का खिताब पर्थ स्कॉर्चर्स ने अपने नाम कर लिया है। रविवार को पर्थ स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में स्कॉर्चर्स ने सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेट से मात दी। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सिडनी सिक्सर्स 20 ओवर में अपने सभी 10 विकेट गंवाकर सिर्फ 132 रन ही बना सकी। 133 रन के लक्ष्य को पर्थ स्कॉर्चर्स ने 18वें ओवर में ही 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। यह पर्थ स्कॉर्चर्स की छठी खिताबी जीत है, जबकि सिडनी सिक्सर्स को पांचवीं बार खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।