पाकिस्तान का नया ड्रामा शुरू, टीम का किया ऐलान लेकिन कहा- कन्फर्म नहीं है टी20 वर्ल्डकप खेलना

T20 World Cup 2026, Aaqib Javed Statement: रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट के सेलेक्टर्स ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया, जिसकी कमान सलमान आगा को सौंपी गई है। टीम में बाबर आज़म, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को बरकरार रखा गया है, लेकिन मोहम्मद रिज़वान और हारिस रऊफ की छुट्टी हो गई है। टीम घोषित करने के बाद पीसीबी के चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद ने पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने को लेकर स्थिति साफ नहीं की। हालांकि, इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भागीदारी को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं।