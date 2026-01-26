भारतीय क्रिकेट में शोक की लहर, 84 की उम्र में BCCI के पूर्व अध्यक्ष आईएस बिंद्रा का निधन

कुशल नौकरशाह के रूप में बिंद्रा और जगमोहन डालमिया की जुगलबंदी ने 1990 के दशक में भारतीय क्रिकेट के भाग्य को नई दिशा दी। उन्होंने खेल में छिपी व्यावसायिक संभावनाओं को पहचाना और टेलीविजन अधिकारों के द्वार निजी प्रसारकों के लिए खोले। इस कदम ने क्रिकेट की वित्तीय संरचना को पूरी तरह बदल दिया और भारत को वैश्विक क्रिकेट का आर्थिक केंद्र बना दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनका गहरा प्रभाव था। उन्होंने न केवल भारत में बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी सुनिश्चित की, बल्कि आईसीसी के मुख्य सलाहकार के रूप में भी अपनी विशेष पहचान बनाई।