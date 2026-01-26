26 जनवरी 2026,

सोमवार

क्रिकेट

गोल्डन डक के बावजूद संजू सैमसन के समर्थन में उतरे पूर्व भारतीय कप्तान, कहा – उनकी तुलना मत…

फ़र्स्ट चॉइस विकेटकीपर के तौर पर चुने जाने के बाद सैमसन 10, 6 और 0 रन ही बना पाए हैं। पिछले 12 महीनों में टी20 फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन लगातार गिरता गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 26, 2026

Sanju Samson batting position

भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: EspncricInfo)

Sanju Samson, Ajinkya Rahane, India vs New Zealand T20: भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। सैमसन की लंबे समय के बाद सलामी बल्लेबाज एक तैरे पर टीम में वापसी हुई है और वे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन मुकाबलों में कुछ खास नहीं कर पाये हैं। गुवाहाटी में खेले गए तीसरे अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच में वह गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए। 154 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए सैमसन पहली ही गेंद पर मैट हेनरी की साधारण डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर किए जाने की मांग और तेज हो गई है।

सैमसन का खराब फॉर्म

फ़र्स्ट चॉइस विकेटकीपर के तौर पर चुने जाने के बाद सैमसन 10, 6 और 0 रन ही बना पाए हैं। पिछले 12 महीनों में टी20 फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन लगातार गिरता गया है। दूसरी ओर, ईशान किशन ने सीमित मौकों में आक्रामक बल्लेबाज़ी कर चयनकर्ताओं और विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है, जिससे सैमसन की जगह पर सवाल उठने लगे हैं।

अजिंक्य रहाणे सैमसन के सपोर्ट में आए

हालांकि, पूर्व भारतीय टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे ने संजू सैमसन के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। रहाणे का मानना है कि टीम मैनेजमेंट को सैमसन पर अभी भरोसा बनाए रखना चाहिए, भले ही अगले कुछ मैचों में भी रन न आएं तब भी उन्हें बैक करना चाहिए।

सैमसन अगर अगले दो मुकाबलों में रन नहीं बनाते फिर भी टीम में रहें

रहाणे ने क्रिकबज़ पर कहा, "जब तिलक वर्मा वापसी करेंगे, तो मेरे लिए ईशान किशन बाहर बैठेंगे। संजू सैमसन को मैं अगले दो टी20 में भी रन न बनाने के बाद भी सपोर्ट करूंगा। वह एक क्वालिटी प्लेयर है। मैनेजमेंट और कप्तान उसे जरूर बैक करेंगे। टी20 क्रिकेट में कभी-कभी आप खराब दौरे से गुजरते हैं, लेकिन यह ठीक है। सबसे अहम है खुद पर भरोसा और फ्री होकर खेलना।”

आईपीएल पारियों को याद करें और क्रीज़ पर समय बिताएं

रहाणे ने सैमसन को सलाह दी कि वह अपनी आईपीएल पारियों से प्रेरणा लें और शुरुआत में थोड़ा समय बिताने पर फोकस करें। दिग्गज बल्लेबाज ने कहा, " उनकी तुलना अभिषेक शर्मा से नहीं करनी चाहिए। संजू की क्षमता अलग है। राजस्थान रॉयल्स के लिए जो पारियां उन्होंने खेली हैं, उन्हें याद करे। 15 गेंदों पर 25 या 20 गेंदों पर 35 भी ठीक है। पहले कुछ ओवर निकालकर फिर आक्रमण करना उनके लिए बेहतर होगा।"

हरभजन सिंह ने भी दिया यह बयान

पूर्व भारतीय ऑफ-स्पिनर हरभजन सिंह ने भी सैमसन के लिए सहानुभूति जताई, लेकिन साथ ही साफ संकेत दिए कि रन नहीं आए तो बदलाव करना चाहिए। भज्जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "संजू रन नहीं बना पा रहा है। उम्मीद है उसे एक-दो मौके और मिलेंगे। लेकिन अगर रन नहीं आए, तो ईशान किशन का ओपन करना स्वाभाविक है। आत्मविश्वास के लिए रन जरूरी हैं।"

टी20 क्रिकेट की दूसरी सबसे तेज फिफ्टी लगाने के बाद बोले अभिषेक शर्मा, कहा – युवराज का रिकॉर्ड कोई भी…
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20 Highlights

Published on:

26 Jan 2026 10:29 am

