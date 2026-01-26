गोल्डन डक के बावजूद संजू सैमसन के समर्थन में उतरे पूर्व भारतीय कप्तान, कहा – उनकी तुलना मत…

Sanju Samson, Ajinkya Rahane, India vs New Zealand T20: भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। सैमसन की लंबे समय के बाद सलामी बल्लेबाज एक तैरे पर टीम में वापसी हुई है और वे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन मुकाबलों में कुछ खास नहीं कर पाये हैं। गुवाहाटी में खेले गए तीसरे अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच में वह गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए। 154 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए सैमसन पहली ही गेंद पर मैट हेनरी की साधारण डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर किए जाने की मांग और तेज हो गई है।