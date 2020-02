मयंक और पृथ्वी के लिए खास बना न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे, इतिहास में दर्ज हुआ नाम

हैमिल्टन। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में एक नई जोड़ी भारतीय पारी की शुरूआत करती हुई दिखी। रोहित शर्मा ( Rohit Sharma ) के चोटिल होने के बाद टीम में आए मयंक अग्रवाल ( Mayank Agarwal ) और बैन के बाद टीम में वापसी कर रहे पृथ्वी शॉ की जोड़ी ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली। ये मैच दोनों ही खिलाड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोनों प्लेयरों ने वनडे में अपना डेब्यू किया है।

भारतीय वनडे इतिहास में चौथी बार हुआ ऐसा

पहला वनडे इंटरनेशनल खेलने उतरे दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी की शुरुआत की। जैसे ही ये जोड़ी मैदान पर नजर आई तो एक रिकॉर्ड में इस जोड़ी का नाम दर्ज हो गया। दरअसल, ऐसा मौका भारतीय क्रिकेट में चौथी बार आया है, जब वनडे इंटरनेशनल में एक साथ डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों ने पारी की शुरूआत की है।

- पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल से पहले साल 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ सुनील गावस्कर और सुधीर नायक ने भारतीय पारी की शुरुआत की थी। यह इन दोनों ही बल्लेबाजों का पहला वनडे मैच था।

- साल 1976 में दिलिप वेंगसरकर ने पार्थसार्थी के साथ मिलकर भारतीय पारी की शुरुआत की थी। यह इन दोनों ही बल्लेबाजों का डेब्यू वनडे था और अपने पहले ही मैच में इस नई जोड़ी को भारत के लिए ओपनिंग करने का मौका मिला था।

- साल 2016 में जिम्बाब्वे के दौरे पर भारत के लिए केएल राहुल और करुण नायर ने वनडे डेब्यू किया था। इन दोनों ने इस दौरे पर भारतीय पारी की शुरुआत की थी।

