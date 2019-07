वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार पर महबूबा मुफ्ती का उटपटांग बयान, ये नई जर्सी का नतीजा है

नई दिल्ली। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ( ICC Cricket World Cup 2019 ) में भारतीय टीम की पहली हार पर सियासी बहस भी शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक कई नेताओं ने भारतीय टीम की हार पर टिप्पणी की है, लेकिन इन सबसे हटकर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उट-पटांग सा बयान दे दिया है। दरअसल, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की हार की वजह खिलाड़ियों की नई जर्सी रही।

भारत की हार से महबूबा मुफ्ती को पहुंची ठेस!

विश्व कप 2019 में टीम इंडिया की पहली हार पर टिप्पणी करते हुए महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और कहा, ' आप मुझे अंधविश्वासी कह सकते हैं, लेकिन इस जर्सी ने ही वर्ल्‍ड कप में भारत की जीत के सिलसिले को रोक दिया है।' मैच शुरू होने से पहले भी महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी प्रशंसक इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत की दुआ कर रहे हैं। चलो कम से कम क्रिकेट के बहाने दोनों देशों में कुछ बदलाव तो आया। आपको बता दें कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ नई जर्सी में मैदान पर उतरी थी, जिसका रंग केसरिया था और मैच में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 31 रन से हार का सामना करना पड़ गया।

Call me superstitious but I’d say it’s the jersey that ended India’s winning streak in the #ICCWorldCup2019. — mehbooba mufti (@MehboobaMufti) June 30, 2019

Pakistani cricket fans are rooting for India to win the match against England. Chalo kum say kum cricket ke bahaane, for a change both countries are on the same page. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) June 30, 2019

भारत की हार पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट

महबूबा मुफ्ती के अलावा जम्मू-कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी टीम इंडिया की हार पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है,'पाकिस्तान और इंग्लैंड की जगह अगर हमारा सेमीफाइनल का टिकट दांव पर लगा होता तब भी क्या टीम इंडिया ऐसे ही बल्लेबाजी करती?'

Would the batting be as listless if our place in the semifinals was at stake here rather than England’s & Pakistan’s? #CWC19 — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) June 30, 2019

कुमार विश्वास के मजेदार ट्वीट्स

आम आदमी पार्टी से साइडलाइन नेता कुमार विश्वास ने भी भारत की हार पर कई मजेदार ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट में कुमार विश्वास ने लिखा है, 'माउँटबेटन और नेहरू, जिन्ना के ख़िलाफ़ मिल गए दिखैं' इससे पहले उन्होंने लिखा, 'लगता है ऊपर वाला पाकिस्तानियों की “दुआओं” साथ लगा नया-अटैचमेंट पढ़ना भूल कर पुरानी वाली “दुआएँ” समझ कर ही क़बूल फ़रमा रहा है।

माउँटबेटन और नेहरू, जिन्ना के ख़िलाफ़ मिल गए दिखैं 😳

#INDvENG — Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) June 30, 2019