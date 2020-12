मेलबर्न टेस्ट: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में समेटा, मिला 70 रन का लक्ष्य

मेलबर्न। भारतीय गेंदबाजों ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर जारी दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन मंगलवार को मेजबान आस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रनों पर समेट दी। भारत को जीत के लिए 70 रनों का लक्ष्य मिला है। मेजबान टीम ने तीसरे दिन स्टम्प्स तक छह विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए थे। भारत ने पहली पारी के आधार पर 131 रनों की बढ़त ली थी। ऐसे में स्टम्प्स तक मेजबानों को दो रन की लीड मिल चुकी थी।

India vs Australia 2nd Test match, Day 4: Australia bowled out, India need 70 runs to win