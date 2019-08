मिस्बाह ने पाकिस्तानी टीम के मुख्य कोच के लिए किया आवेदन, पांच महीने पहले तक खेला है क्रिकेट

इस्लामाबाद। पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने टीम के मुख्य कोच पद के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें कि मिस्बाह उल हक अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की क्रिकेट समिति में थे, जहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ऐसी भी खबरें हैं कि हितों के टकराव से बचने के लिए मिस्बाह ने बोर्ड क्रिकेट कमिटी से इस्तीफा दिया है।

आवेदन को लेकर मिस्बाह की प्रतिक्रिया

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीसीबी ने सोमवार को खुद इस बात की जानकारी दी है कि मिस्बाह ने पीसीबी के निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय) जाकिर खान को अपना इस्तीफा सौंपकर टीम के मुख्य कोच पद के लिए आवेदन किया है। पीसीबी ने मिस्बाह उल हक की तरफ से जानकारी देते हुए बताया है कि मैं ( मिस्बाह उल हक ) मुख्य कोच पद के लिए आवेदन कर रहा हूं और मैं इस चीज से पूरी तरह से अवगत हूं कि मुझे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि इस चुनौतीपूर्ण काम के लिए काफी अच्छे प्रशिक्षित लोगों ने भी आवेदन किया है।

