जसप्रीत बुमराह फ्लॉप होने की वजह हार्दिक पंड्या? मुंबई इंडियंस के पूर्व दिग्गज ने बताया कहां हो रही है चूक

वानखेड़े में हुए मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 195 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब किंग्स ने 16.3 ओवर में 5 विकेट पर 198 रन बनाकर मैच जीत लिया। पंजाब के लिए प्रभसिमरन ने 39 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए, जबकि अय्यर ने 35 गेंदों पर 66 रन की पारी खेली। इस मैच में बुमराह ने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 41 रन खर्च किए। बुमराह ने पिछले 5 मैचों में 19 ओवर गेंदबाजी की है और 164 रन देने के बावजूद एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके हैं।