मुस्तफिजुर रहमान विवाद पर सवाल पूछे जाने के बाद भड़के मोहम्मद नबी ने खोया आपा, देखें Video

Mohammad Nabi on Mustafizur Rahman Row: मुस्‍तफिजुर रहमान को आईपीएल (IPL) से बाहर करने के बाद शुरू हुआ विवाद खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है। बीपीएल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी से जब मुस्तफिजुर रहमान और केकेआर के बढ़ते विवाद पर सवाल पूछा गया तो बेहद नाराज हो गए। BPL में नोआखली एक्सप्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे नबी ने साफ किया कि इस मुद्दे से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद उन्होंने तुरंत सवालों का सिलसिला बंद कर दिया।