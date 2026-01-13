मुस्तफिजुर रहमान विवाद पर सवाल पूछे जाने के बाद भड़के मोहम्मद नबी ने खोया आपा, देखें Video

मोहम्मद नवी (इनसाइड में मुस्तफिजुर रहमान)। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Mohammad Nabi on Mustafizur Rahman Row: मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल (IPL) से बाहर करने के बाद शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है। बीपीएल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी से जब मुस्तफिजुर रहमान और केकेआर के बढ़ते विवाद पर सवाल पूछा गया तो बेहद नाराज हो गए। BPL में नोआखली एक्सप्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे नबी ने साफ किया कि इस मुद्दे से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद उन्होंने तुरंत सवालों का सिलसिला बंद कर दिया।
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद नबी से मुस्तफिजुर रहमान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने और इसमें पड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि इसका मुझसे क्या लेना-देना भाई? मेरा मुस्तफिजुर से क्या काम है? पॉलिटिक्स में मेरा क्या काम है? मुझे पता है कि वह एक अच्छा गेंदबाज है, ये सब बातें। लेकिन, जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं, उसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है।
बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब केकेआर ने आईपीएल के मिनी ऑक्शन में मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ में खरीदने के बावजूद उन्हें रिलीज कर दिया। केकेआर ने ये फैसला बीसीसीआई के निर्देश के बाद भारत-बांग्लादेश के बीच बढ़े सियासी तनाव के बीच लिया। रहमान नीलामी में चुने गए एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी थे, केकेआर ने सीएसके और डीसी से ऊंची बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन बाद में रिलीज करना पड़ा।
ये विवाद अब गहराता जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने आईसीसी को पत्र लिखकर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने टी20 वर्ल्ड कप मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने का अनुरोध किया है। 20 टीमों का ये टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाने वाला है, जिसमें बांग्लादेश को कोलकाता और मुंबई में मैच खेलने हैं। हालांकि इस पर आईसीसी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
