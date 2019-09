मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी पर रोक 2 नवंबर तक बढ़ी, खेल सकेंगे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच

कोलकाता। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को घरेलू हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल की अलीपुर कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। ये राहत उन्हें सोमवार को ही मिल गई थी। अब खबर है कि इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। यानि कि मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी पर 2 नवंबर तक रोक लगी रहेगी।

शमी के खिलाफ जारी हुआ था अरेस्ट वॉरंट

पिछले दिनों मोहम्मद शमी के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वॉरंट जारी किया था। ये गिरफ्तारी वॉरंट उनकी पत्नी हसीन जहां के द्वारा किए गए घरेलू हिंसा के केस में जारी किया गया था, लेकिन सोमवार को अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मोहम्मद शमी के वकील सलीम रहमान कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे लगवाने में कामयाब रहे।

Alipore Court (West Bengal) yesterday ordered an interim stay on the arrest warrant against cricketer Mohammed Shami after his wife, Hasin Jahan accused him of dowry and sexual harassment. The case will be next heard on November 2. (File pic) pic.twitter.com/qEOWj0zSPD