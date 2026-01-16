मोहम्मद कैफ के गरीबी वाले बयान पर युवराज सिंह ने कसा तंज, एक सवाल से कर दी बोलती बंद

हाल ही में 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नए टीजर में मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग एक साथ नजर आए। बातचीत के दौरान कैफ ने हंसी मजाक में कहा कि वह बहुत गरीब हैं और अगर युवराज और सहवाग अपने कंधे झाड़ दें, तो 5-6 करोड़ रुपए तो ऐसे ही गिर जाएंगे। इस बयान ने स्टूडियो में मौजूद दर्शकों को खूब हंसाया। कैफ ने खुद को दोनों दिग्गजों के मुकाबले गरीब बताते हुए यह तंज कसा, इस दौरान युवराज सिंह ने कैफ से उनके जूतों के ब्रांड के बारे में पूछा। कैफ ने जब बताया कि वह जूते 'गुच्ची' के हैं, तो इस बात पर पूरा स्टूडियो ठहाके मारकर हंसने लगा।