CSK vs DC: धोनी को फिर चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाने पर वॉटसन ने दिया ये रिएक्शन, दिल्ली के खिलाफ बदलाव की संभावना

CSK vs DC: अगर गायकवाड़ समय पर फिट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि सीएसके को अपने मध्यक्रम में भी फेरबदल करना होगा।

भारत•Apr 05, 2025 / 02:52 pm• Vivek Kumar Singh

Ms Dhoni Likely to Become CSK Captain: ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी को सीएसके की कमान सौंपने का समर्थन किया है। अगर नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपनी कोहनी की चोट से समय पर ठीक नहीं होते हैं तो धोनी दिल्ली के खिलाफ कप्तानी करते नजर आएंगे। चेन्नई के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले शुक्रवार को इसी तरह के संकेत दिए। जब उनसे पूछा गया कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सीएसके के अगले मैच के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो क्या एमएस धोनी कप्तान के रूप में कदम रखेंगे, तो वॉटसन ने बस इस फैसले का स्वागत किया।