IPL 2026: मुंबई के खिलाफ मैच से पहले CSK को झटका, तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी की मां का निधन, टीम छोड़कर घर वापस लौटे

मुकेश चौधरी को चेन्नई सुपर किंग्स ने 2022 की आईपीएल नीलामी में मात्र 20 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था। उसी सीजन दीपक चाहर की अनुपस्थिति में उनकी स्विंग गेंदबाजी ने सबको प्रभावित किया और उन्होंने 13 मैचों में 16 विकेट लेकर चेन्नई के सबसे सफल गेंदबाज बनने का कारनामा किया। हालांकि, कमर की चोट के कारण वे 2023 का पूरा सीजन नहीं खेल पाए। 2024 और 2025 में भी उन्हें बहुत कम मौके मिले। इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 30 लाख रुपये में फिर से अपनी टीम में शामिल किया है।