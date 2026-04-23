IPL 2026 Purple Cap: ना बुमराह, न बिश्नोई, इस भारतीय तेज गेंदबाज के पास है पर्पल कैप, टॉप 2 में अनकैप्ड गेंदबाजों का कब्जा

पर्पल कैप अब जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर या रवि बिश्नोई के पास नहीं, बल्कि लखनऊ के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के पास आ गया है। प्रिंस ने राजस्थान के खिलाफ चार ओवर में 29 रन देकर दो विकेट झटके। उन्होंने कप्तान रियन पराग और डोनोवन फेरेरा को आउट किया था। इस सीजन बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने 7 मैचों में 16.77 की शानदार औसत से अब तक 13 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी 8.38 की रही है।