MI vs CSK Playing 11: चेन्नई करेगी तीन बदलाव, क्या रोहित और धोनी की होगी वापसी? ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

मुंबई के खिलाफ जीत दर्ज कर सीएसके जीत की राह पर लौटने के साथ-साथ अंकतालिका में भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी। चेन्नई की प्लेइंग इलेवन में एमएस धोनी होंगे या नहीं और इंजरी की वजह से बाहर हुए युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे की जगह कौन लेगा, यह भी चर्चा का विषय है। इसके अलावा तेज गेंदबाज खालील अहमद भी आईपीएल से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह चेन्नई स्पेंसर जॉनसन को मौका दे सकती है।