ILT20 फाइनल में नसीम शाह और कीरोन पोलार्ड की भिड़ंत, विवाद बढ़ता देख दौड़कर पहुंचे अंपायर, फिर…

ILT20 फाइनल में नसीम शाह और किरोन पोलार्ड के बीच हुई तीखी बहस। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Kieron Pollard vs Naseem Shah: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह और वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड की भिड़ंत देखने को मिली है। रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आईएलटी20 फाइनल के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई। मामला गर्माते देख मैदानी अंपायर दौड़कर मौके पर पहुंचे और जैसे-तैसे दोनों को शांत कराया। यह घटना एमआई अमीरात की बल्लेबाजी पारी के 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई, जब पोलार्ड ने डेजर्ट वाइपर्स के नसीम शाह की गेंद को डिफेंड किया।
नसीम ने अच्छी लेंथ की गेंद फेंकी, जिस पर पोलार्ड कुछ खास नहीं कर पाए। गेंद तेजी से उनके पैड से लगकर अंदर की तरफ गई और गेंदबाज की तरफ वापस चली गई। इसी बीच नसीम शाह ने पोलार्ड का मजाक उड़ाते हुए जोर से ठहाका लगाया। शाह का ये व्यवहार एमआई अमीरात के कप्तान किरोन को बिलकुल भी पसंद नहीं आया। पोलार्ड सीधे शाह की तरफ गए और दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। इससे मैदान में तनाव बढ़ गया। पाकिस्तानी पेसर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और दोनों के बीच जुबानी जंग जारी रही।
मामला बढ़ता देख आखिरकार अंपायरों को दखल देनी पड़ी। उन्होंने दोनों को अलग कर विवाद को जैसे-तैसे शांत किया। हालांकि, पांच ओवर बाद ही शाह ने पोलार्ड का विकेट ले लिया और दाएं हाथ का बल्लेबाज 28 गेंदों में 28 रन बनाकर डगआउट लौट गया।
सैम कुरेन की कप्तानी वाली डेजर्ट वाइपर्स ने एमआई अमीरात को फाइनल में 46 रनों से हराकर पहली बार आईएलटी20 का खिताब जीता। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वाइपर्स ने कप्तान सैम कुरेन की 74 रनों की पारी की बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 182 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए।
183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआई अमीरात पर फाइनल का प्रेशर साफ नजर आया। अमीरात 18.3 ओवर में सिर्फ 136 रनों पर ऑल आउट हो गई। एमआई की ओर से मुहम्मद वसीम ने 26, शाकिब अल हसन ने 36 और किरोन पोलार्ड ने 28 रन की पारी खेली। जबकि उसके सात बल्लेबाज 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। वहीं, वाइपर्स के लिए डेविड पायने और नसीम ने तीन-तीन विकेट लिए।
