ILT20 फाइनल में नसीम शाह और कीरोन पोलार्ड की भिड़ंत, विवाद बढ़ता देख दौड़कर पहुंचे अंपायर, फिर…

नसीम ने अच्छी लेंथ की गेंद फेंकी, जिस पर पोलार्ड कुछ खास नहीं कर पाए। गेंद तेजी से उनके पैड से लगकर अंदर की तरफ गई और गेंदबाज की तरफ वापस चली गई। इसी बीच नसीम शाह ने पोलार्ड का मजाक उड़ाते हुए जोर से ठहाका लगाया। शाह का ये व्‍यवहार एमआई अमीरात के कप्तान किरोन को बिलकुल भी पसंद नहीं आया। पोलार्ड सीधे शाह की तरफ गए और दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। इससे मैदान में तनाव बढ़ गया। पाकिस्तानी पेसर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और दोनों के बीच जुबानी जंग जारी रही।