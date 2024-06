पैट कमिंस ने हैट्रिक ले तोड़ी बांग्लादेश की कमर, टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई

कमिंस ने 18वें ओवर की पांचवीं गेंद पर महमूदुल्लाह को क्लीन बोल्ड किया। वहीं आखिरी गेंद पर मेहदी हसन को एडम जैम्पा के हाथों कैच कराया। इसके बाद पारी के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे तौहिद हृदोय को हेजलवुड के हाथों कैच आउट करा बांग्लादेशी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। कमिंस ने इस मैच में चार ओवर के स्पेल में 29 रन दिए और तीन विकेट झटके।



टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया) vs बांग्लादेश, केप टाउन, 2007

कर्टिस कैंपर (आयरलैंड) vs नीदरलैंड, अबू धाबी, 2021

वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) vs साउथ अफ्रीका, शारजाह, 2021

कगिसो रबाडा (दक्षिण अफ्रीका) vs इंग्लैंड, शारजाह, 2021

कार्तिक मयप्पन (यूएई) vs श्रीलंका, जिलॉन्ग, 2022

जोशुआ लिटिल (आयरलैंड) vs न्यूजीलैंड, एडिलेड, 2022

पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) vs बांग्लादेश, एंटीगुआ, 2024