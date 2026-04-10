RR vs RCB: Phalodi Satta Bazar ने की भविष्यवाणी, IPL में आज के मैच में कौनसी टीम मारेगी बाज़ी

फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान और बेंगलुरु के बीच होने वाले आज के मैच में कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन राजस्थान का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ताज़ा विन प्रोबेबिलिटी के अनुसार रॉयल्स की जीत की संभावना 54% बताई जा रही है और आरसीबी की जीत की संभावना 46%। हालांकि मैच से पहले इसमें बदलाव संभव है। ऑनलाइन सट्टा वेबसाइट्स पर भी दोनों टीमों के बीच रोमांचक मैच का अनुमान लगाया जा रहा है लेकिन रॉयल्स की ताज़ा फॉर्म को देखते हुए उसकी जीत की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। ऐसे में फलोदी सट्टा बाज़ार के अनुसार आरसीबी के खिलाफ रॉयल्स जीत का स्वाद चख सकती है। हालांकि कभी-कभी ऐसी भविष्यवाणियों के गलत होने की भी संभावना रहती है और ऐसे में आरसीबी की जीत की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।