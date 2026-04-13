SRH vs RR: Phalodi Satta Bazar ने की भविष्यवाणी, IPL में आज के मैच में कौनसी टीम जीतेगी

आईपीएल – इंडियन प्रीमियर लीग (IPL – Indian Premier League) के 19वें सीज़न का आज, सोमवार, 13 अप्रैल को 21वां मैच खेला जाएगा। यह मैच सनराइज़र्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जाएगा। राजस्थान इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है और 4 मैचों में 4 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। वहीँ हैदराबाद की स्थिति कुछ खास नहीं चल रही है और टीम 4 मैचों में 1 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है। मैच से पहले राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार (Phalodi Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि सनराइज़र्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स (SRH vs RR) के इस मैच में किस टीम को जीत मिलेगी।