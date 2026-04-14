राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ धमाल मचाने वाले सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज साकिब हुसैन और प्रफुल हिंगे। (फोटो सोर्स: IANS)
Praful Hinge and Sakib Hussain: सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को आईपीएल (IPL 2026) के 21वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 57 रन से बड़ी जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए एसआरएच ने कप्तान ईशान किशन की 91 रनों की धमाकेदार पारी के दम पर स्कोर बोर्ड 216 रन लगाए। इसके बाद एसआरएच के दो डेब्यूटंट गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने जमकर कहर बरपाया और आईपीएल में इतिहास रचते हुए चार-चार विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये दोनों के एक ही पारी में ऐसा करने वाले दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।
प्रफुल्ल हिंगे ने आईपीएल डेब्यू करते हुए अपने पहले ही ओवर में तीन विकेट हासिल किए। उन्होंने कुल 4 ओवरों में 34 रन देकर 4 विकेट निकाले। वहीं, साकिब हुसैन ने महज 24 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले एक ही आईपीएल पारी में अलग-अलग 4-विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड तीन बार ही बन सका है।
सबसे पहले ये रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ही बना था, जब 2012 में मुंबई इंडियंस की ओर से मुनाफ पटेल और कीरोन पोलार्ड ने अलग-अलग चार विकेट हॉल लिए थे। उसके बाद 2015 में मिचेल स्टार्क और श्रीनाथ अरविंद आरसीबी के लिए पंजाब किंग्स के खिलाफ और 2023 में मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा ने जीटी के लिए एसआरएच के खिलाफ ये कारनाम किया था।
4/24 - शादाब जकाती (सीएसके) बनाम डीसी, जोहान्सबर्ग, 2009
4/24 - अश्वनी कुमार (एमआई) बनाम केकेआर, मुंबई, 2025
4/24 - साकिब हुसैन (एसआरएच) बनाम आरआर, हैदराबाद, 2026
4/29 - पॉल वल्थाटी (पंजाब किंग्स) बनाम डेक्कन चार्जर्स, हैदराबाद, 2011
4/34 - प्रफुल्ल हिंगे (एसआरएच) बनाम आरआर, हैदराबाद, 2026
6/12 - अल्जारी जोसेफ (एमआई) बनाम एसआरएच, हैदराबाद, 2019
5/17 - एंड्रयू टाय (जीएल) बनाम आरपीएस, राजकोट, 2017
4/11 - शोएब अख्तर (केकेआर) बनाम डीसी, कोलकाता, 2008
4/26 - केवोन कूपर (आरआर) बनाम पंजाब किंग्स, जयपुर, 2012
4/24 - अश्वनी कुमार (एमआई) बनाम केकेआर, मुंबई, 2025
4/24 - साकिब हुसैन (एसआरएच) बनाम आरआर, हैदराबाद, 2026
4/33 - डेविड वीज़ (आरसीबी) बनाम एमआई, बेंगलुरु, 2015
4/34 - प्रफुल्ल हिंगे (एसआरएच) बनाम आरआर, हैदराबाद, 2026
आईपीएल के इतिहास में यह दूसरी बार था, जब सनराइजर्स के के सीमर्स ने एक आईपीएल मैच में सभी 10 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले उन्होंने 2016 में विशाखापत्तनम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऐसा किया था।
यह 10वां मौका था जब भारतीय सीमर्स ने मिलकर एक आईपीएल की एक पारी में आठ या उससे ज़्यादा विकेट लिए हैं। सनराइजर्स के लिए तीन बार, जो किसी भी टीम के लिए सबसे ज़्यादा है। इससे पहले उन्होंने दो बार पंजाब किंग्स के खिलाफ ऐसा किया था।
राजस्थान रॉयल्स ने एसआरएच के खिलफ 159 रन बनाए। यह पहली बार था, जब किसी टीम ने आईपीएल मैच में अपने पहले पांच विकेट 20 रन से कम पर गंवाने के बाद भी 150 रन का आंकड़ा पार किया।
6 - सीएसके (2010-2013)
5 - आरसीबी (2019-2022)
5 - डीसी (2018-2020)
5* - एसआरएच (2023-2026)
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