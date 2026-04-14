Praful Hinge and Sakib Hussain: सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को आईपीएल (IPL 2026) के 21वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 57 रन से बड़ी जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए एसआरएच ने कप्‍तान ईशान किशन की 91 रनों की धमाकेदार पारी के दम पर स्‍कोर बोर्ड 216 रन लगाए। इसके बाद एसआरएच के दो डेब्यूटंट गेंदबाज प्रफुल्‍ल हिंगे और साकिब हुसैन ने जमकर कहर बरपाया और आईपीएल में इतिहास रचते हुए चार-चार विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये दोनों के एक ही पारी में ऐसा करने वाले दिग्‍गजों की लिस्‍ट में शामिल हो गए हैं।