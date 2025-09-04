संन्यास के बाद अब इस टी20 लीग में खेलते नज़र आएंगे अश्विन! अबतक किसी भारतीय क्रिकेटर ने नहीं किया ऐसा

ग्रीनबर्ग का अगला कदम क्लबों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करके एक प्रस्ताव तैयार करना है जिसे वह अश्विन के पास ले जा सकें। अश्विन ने भी इस वेबसाइट पर सीए द्वारा अपनाए जा रहे इस दृष्टिकोण के बारे में स्वीकार किया है। हालांकि तकनीकी रूप से सभी आठ टीमों ने ड्राफ्ट के दौरान अपने वेतन का लगभग अधिकांश हिस्सा खर्च कर दिया है, सीए को अश्विन को टीम में शामिल करने के लिए कोई तात्कालिक समाधान ढूंढना होगा। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि वे सभी विकल्पों पर विचार करने के लिए उत्सुक हैं और जरूरत पड़ने पर बीबीएल को एक सनसनीखेज बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट विकल्प भी लेकर आ रहे हैं।