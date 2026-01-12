Virat Kohli ने फिर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को तोड़कर लगाई कीर्तिमानों की झड़ी

न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतक बनाकर बल्ला उठाते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Virat Kohli Records: विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एक बार फिर इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के पहले वनडे में रविवार को वडोदरा के कोटांबी इंटरनेशनल स्टेडियम में कोहली ने 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। वह यह मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के सबसे तेज खिलाड़ी बन गए, उन्होंने 624 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ये महारिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज था, जिन्होंने 644 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। इसके साथ ही इस मुकाबले में विराट ने कई अन्य कीर्तिमान भी बनाए हैं।
विराट कोहली 28 हजार अंतरराष्ट्रीय रन बनाने के लिए इस सीरीज के पहले मैच से पहले 25 रनों की रूरत थी। इस मैच से पहले उन्होंने 556 मैचों की 623 पारियों में 52.58 के औसत से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27,975 रन बनाए थे। उनके खाते में 84 शतक और 145 अर्धशतक शामिल थे।
भारत के लिए अपना 309वां वनडे खेलते हुए कोहली ने 13वें ओवर की पांचवीं गेंद पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज आदित्य अशोक को चौका लगाकर 28,000 रन का आंकड़ा पार किया। इसके साथ ही वह कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।
62 - सचिन तेंदुलकर
48 - सनथ जयसूर्या
45 - विराट कोहली*
32 - जैक्स कैलिस
32 - रिकी पोंटिंग
32 - शाहिद अफरीदी
5 - विराट कोहली*
2 - क्विंटन डी कॉक
2 - केन विलियमसन
2 - बाबर आज़म
20 - भारत*
15 - इंग्लैंड
14 - ऑस्ट्रेलिया
12 - पाकिस्तान
11 - न्यूज़ीलैंड / श्रीलंका
18 - रिकी पोंटिंग (50 पारियां)
16 - विराट कोहली (34 पारियां)*
14 - डीन जोन्स (27 पारियां)
14 - कुमार संगकारा (45 पारियां)
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग