Virat Kohli ने फिर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को तोड़कर लगाई कीर्तिमानों की झड़ी

Virat Kohli Records: विराट कोहली अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्‍होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके साथ उन्‍होंने कई अन्‍य रिकॉर्ड भी बनाए हैं।

भारत

image

lokesh verma

Jan 12, 2026

Virat Kohli Records

न्‍यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतक बनाकर बल्‍ला उठाते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Virat Kohli Records: विराट कोहली ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट एक बार फिर इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में अपना नाम दर्ज कराया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के पहले वनडे में रविवार को वडोदरा के कोटांबी इंटरनेशनल स्टेडियम में कोहली ने 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। वह यह मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के सबसे तेज खिलाड़ी बन गए, उन्होंने 624 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ये महारिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज था, जिन्होंने 644 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। इसके साथ ही इस मुकाबले में विराट ने कई अन्‍य कीर्तिमान भी बनाए हैं।

25 रन बनाते ही हासिल की उपलब्धि

विराट कोहली 28 हजार अंतरराष्‍ट्रीय रन बनाने के लिए इस सीरीज के पहले मैच से पहले 25 रनों की रूरत थी। इस मैच से पहले उन्होंने 556 मैचों की 623 पारियों में 52.58 के औसत से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27,975 रन बनाए थे। उनके खाते में 84 शतक और 145 अर्धशतक शामिल थे।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

भारत के लिए अपना 309वां वनडे खेलते हुए कोहली ने 13वें ओवर की पांचवीं गेंद पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज आदित्य अशोक को चौका लगाकर 28,000 रन का आंकड़ा पार किया। इसके साथ ही वह कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।

वनडे में सबसे ज्‍यादा PoTM अवॉर्ड

62 - सचिन तेंदुलकर
48 - सनथ जयसूर्या
45 - विराट कोहली*
32 - जैक्स कैलिस
32 - रिकी पोंटिंग
32 - शाहिद अफरीदी

सबसे ज्‍यादा बार लगातार पांच या उससे ज्‍यादा 50+ स्कोर (वनडे)

5 - विराट कोहली*
2 - क्विंटन डी कॉक
2 - केन विलियमसन
2 - बाबर आज़म

सबसे ज्‍यादा बार 300+ का टारगेट सफलतापूर्वक चेज किया (वनडे)

20 - भारत*
15 - इंग्लैंड
14 - ऑस्ट्रेलिया
12 - पाकिस्तान
11 - न्यूज़ीलैंड / श्रीलंका

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्‍यादा 50-प्लस स्कोर (वनडे)

18 - रिकी पोंटिंग (50 पारियां)
16 - विराट कोहली (34 पारियां)*
14 - डीन जोन्स (27 पारियां)
14 - कुमार संगकारा (45 पारियां)

Hindi News / Sports / Cricket News / Virat Kohli ने फिर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को तोड़कर लगाई कीर्तिमानों की झड़ी

