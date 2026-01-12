Virat Kohli ने फिर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को तोड़कर लगाई कीर्तिमानों की झड़ी

Virat Kohli Records: विराट कोहली ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट एक बार फिर इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में अपना नाम दर्ज कराया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के पहले वनडे में रविवार को वडोदरा के कोटांबी इंटरनेशनल स्टेडियम में कोहली ने 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। वह यह मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के सबसे तेज खिलाड़ी बन गए, उन्होंने 624 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ये महारिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज था, जिन्होंने 644 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। इसके साथ ही इस मुकाबले में विराट ने कई अन्‍य कीर्तिमान भी बनाए हैं।