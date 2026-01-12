बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी न्‍यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 300 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। न्‍यूजीलैंड की ओर से डेवोन कान्‍वे ने 56, हेनरी निकोल्‍स ने 62 और डेरिल मिचेल ने 84 रन की पारी खेली। वहीं, भारत की ओर से मोहम्‍मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्‍णा ने दो-दो विकेट चटकाए। इसके जवाब में भारत ने शुभमन गिल की 56 और विराट कोहली की 93 रनों की पारियों के दम पर 6 गेंद शेष रहते करीबी जीत दर्ज की।