IND vs NZ: भारत से करीबी हार के बाद छलका कप्‍तान ब्रेसवेल का दर्द, इन खिलाड़ियों के सिर फोड़ा ठीकरा

Ind vs NZ 1st ODI Highlights: भारत के खिलाफ पहले वनडे में करीबी हार के लिए न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान माइकल ब्रेसवेल ने निचले बल्‍लेबाजी क्रम को दोषी ठहराया है। उन्‍होंने कहा कि अगर आखिर में कुछ और रन बने होते तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 12, 2026

Ind vs NZ 1st ODI Highlights

न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान माइकल ब्रेसवेल। (फोटो सोर्स: cricbuzz)

Ind vs NZ 1st ODI Highlights: न्‍यूजीलैंड को भारत के खिलाफ पहले वनडे में 4 विकेट से करीबी हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में 301 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 6 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की। इस हार के लिए कप्‍तान माइकल ब्रेसवेल ने सीधे तौर पर निचले बल्‍लेबाजी क्रम को दोषी ठहराया है। उन्‍होंने कहा कि अगर हम 20-30 रन और बना लेते तो मैच का नतीजा कुछ अलग होता।

'हमने दुनिया की नंबर-1 टीम को आखिरी ओवर तक टक्कर दी'

मैच के बाद माइकल ब्रेसवेल ने कहा कि हमें अपनी कोशिश पर गर्व है। हमने दुनिया की नंबर-1 टीम को आखिरी ओवर तक टक्कर दी और उन पर दबाव बनाया, जो हमेशा अच्छा लगता है। बेशक, कुछ ऐसे एरिया हैं, जिन्हें हम ठीक करना चाहेंगे। उन्‍होंने कहा कि अगर हम 20 या 30 रन और बना लेते यानी 320 या 330 के करीब तो मैच का नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता था।

'अगर हम आखिरी में कुछ और रन बना लेते तो...'

उन्‍होंने कहा कि जेमिसन को चोट से उबरने के बाद आज जिस तरह से बॉलिंग करते देखा, वह हमारे लिए एक बड़ी पॉजिटिव बात थी। मुझे लगा कि हमारे बैटिंग ग्रुप ने काफी अनुभव और धैर्य दिखाया, मिचेल यह लंबे समय से कर रहे हैं। अगर हम आखिरी में कुछ और रन बना लेते तो हम मैच को और भी दिलचस्प बना सकते थे।

'भारत में लाइट्स में खेलना कभी आसान नहीं होता'

हम मैच बदलने वाले पलों को बनाने के बारे में बहुत बात करते हैं। हालांकि हमने आज कुछ चीजें अच्छी कीं, लेकिन एक या दो मौके ऐसे थे, जिन पर हम पीछे मुड़कर देखेंगे। भारत में लाइट्स में खेलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमने अपने लिए बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड तय किए हैं और हम उन्हें हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे।

एक नजर मैच पर

बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी न्‍यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 300 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। न्‍यूजीलैंड की ओर से डेवोन कान्‍वे ने 56, हेनरी निकोल्‍स ने 62 और डेरिल मिचेल ने 84 रन की पारी खेली। वहीं, भारत की ओर से मोहम्‍मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्‍णा ने दो-दो विकेट चटकाए। इसके जवाब में भारत ने शुभमन गिल की 56 और विराट कोहली की 93 रनों की पारियों के दम पर 6 गेंद शेष रहते करीबी जीत दर्ज की।

