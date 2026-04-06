‘मैं CSK के लिए एक सीजन और खेल सकता था मगर वो काफी दर्दनाक होता’, अश्विन ने किया बड़ा खुलासा!

IPL 2025 का सीजन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। टीम 14 में से सिर्फ 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही थी। अश्विन के लिए भी यह सीजन कुछ खास नहीं रहा, उन्होंने 9 मैचों में 9.12 की इकोनॉमी से सिर्फ 7 विकेट लिए। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'Ash Ki Baat (ऐश की बात)' पर दिल की बात कहते हुए बताया, 'मैंने CSK के साथ वो सीजन (IPL 2025) बिताया जो बहुत निराशाजनक रहा। व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए यह काफी बुरा था। मैं एक सीजन और खेल सकता था, लेकिन इमोशनली अब मुझमें उतनी हिम्मत नहीं बची थी। वह मानसिक रूप से बहुत परेशान करने वाला और काफी दर्दनाक था। मैं दोबारा उस स्थिति में नहीं जाना चाहता था।'