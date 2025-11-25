रवींद्र जडेजा ने किया कमाल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसा करने वाले बने दूसरे क्रिकेटर

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने 489 रन बनाने के बाद भारत को 201 रन पर ऑलआउट कर पहली पारी में 288 रन की बढ़त बनाई थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने चौथे दिन 5 विकेट पर 260 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी। इस तरह साउथ अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया।