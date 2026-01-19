पिछले 13 साल से नहीं लगाई कोई फिफ्टी, फिर भी वनडे टीम में लगातार मिल रहा मौका, क्या वर्ल्ड कप से ड्रॉप होगा ये दिग्गज?

Ravindra Jadeja Poor Form World Cup 2023: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा है। यह पहली बार है जब न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर कोई वनडे सीरीज जीती है। 1988 से लेकर 2026 तक आठ बार कीवी टीम ने भारत का दौरा किया है और यह पहली बार है जब उन्हें सफलता मिली है। इस सीरीज में अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा जिस कारण उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है।