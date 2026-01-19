पिछले 13 साल से नहीं लगाई कोई फिफ्टी, फिर भी वनडे टीम में लगातार मिल रहा मौका, क्या वर्ल्ड कप से ड्रॉप होगा ये दिग्गज?

न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा Photo - EspnCricInfo)
Ravindra Jadeja Poor Form World Cup 2023: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा है। यह पहली बार है जब न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीं पर कोई वनडे सीरीज जीती है। 1988 से लेकर 2026 तक आठ बार कीवी टीम ने भारत का दौरा किया है और यह पहली बार है जब उन्हें सफलता मिली है। इस सीरीज में अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा जिस कारण उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है।
जडेजा पिछले कुछ समय से अच्छे फॉर्म में नहीं हैं। वनडे क्रिकेट में न वे गेंद से और न ही बल्ले से योगदान दे रहे हैं। जडेजा ने इस सीरीज में तीन मैचों में 14.33 के औसत से मात्र 43 रन बनाए हैं। वहीं गेंद से उनका प्रदर्शन और भी निराशाजनक रहा है। 2017 के बाद पहली बार हुआ जब वह तीन मैचों की वनडे सीरीज में एक भी विकेट नहीं ले पाये।
इतना ही नहीं जडेजा का भारतीय जमीन पर पिछले 13 सालों में कोई अर्धशतक नहीं आया है। जडेजा ने आखिरी बार जब वनडे में अर्धशतक लगाया था, तब सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे। जडेजा ने 15 जनवरी 2013 को इंग्लैंड के खिलाफ कोच्चि में नाबाद 61 रन बनाए थे। टीम मैनेजमेंट और कप्तान जडेजा से उम्मीद कर रही है कि वह आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।
भारत में खेले गए वनडे मैचों के उनके आंकड़ों पर नज़र डाली जाये तो जडेजा के आंकड़े किसी औसत खिलाड़ी से भी बुरे हैं। जडेजा ने भारत में अबतक 87 वनडे मैचों की 61 पारियों में सिर्फ 30.26 के औसत से मात्र 1150 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट केवल 84.37 का रहा है और दो अर्धशतक लगाए हैं।
पिछले साल की बात की जाये तो जडेजा ने 2025 में 10 वनडे खेले हैं और इसकी सात पारियों में सिर्फ 106 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 32 रन रहा है। साल 2023 में उन्होंने 26 मैच खेले थे और 309 रन बनाए थे। करियर की बात करें तो वनडे क्रिकेट में जडेजा ने 210 मैच खेले हैं और 32.27 की औसत से 2905 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 87 रन रहा है। उन्होंने 13 अर्धशतक लगाए हैं।
