19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘स्कूल वापस जाओ और कप्तानी सीखो’, शुभमन गिल को शान मसूद की नकल करने के लिए इस दिग्गज ने लताड़ा

इंदौर वनडे में गिल की कप्तानी को लेकर उनकी ‘प्रोएक्टिवनेस’ यानी मैच के दौरान तुरंत फैसले लेने की क्षमता पर लाइव टीवी पर सवाल उठे, जिसके बाद आलोचनाएं और तेज़ हो गईं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 19, 2026

Shubman Gill

भारतीय कप्तान शुभमन गिल (फोटो- IANS)

न्यूज़ीलैंड के हाथों वनडे सीरीज़ गंवाने की निराशा से टीम इंडिया अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कप्तान शुभमन गिल आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। बतौर कप्तान यह गिल की लगातार दूसरी वनडे सीरीज़ हार है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अब न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी है।

न्यूज़ीलैंड की कमजोर टीम से हारा भारत

इस हार की कसक इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि जिस न्यूज़ीलैंड टीम ने भारत को हराया, उसे अनुभव के लिहाज़ से कमजोर माना जा रहा था। केन विलियमसन, मिचेल सैंटनर, रचिन रवींद्र, टॉम लैथम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी जैसे बड़े नाम प्लेइंग इलेवन में नहीं थे। इसके बावजूद कीवी टीम ने भारत में अपनी वनडे सीरीज़ जीत का लंबा इंतजार खत्म कर दिया।

कप्तान के तौर पर शुभमन गिल का प्रदर्शन औसत

इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ को छोड़ दें तो कप्तान के तौर पर शुभमन गिल का प्रदर्शन अब तक औसत ही रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ भी भारत के पास सीरीज़ जीतने का मौका था, लेकिन टीम उसे भुना नहीं सकी। इंदौर वनडे में गिल की कप्तानी को लेकर उनकी ‘प्रोएक्टिवनेस’ यानी मैच के दौरान तुरंत फैसले लेने की क्षमता पर लाइव टीवी पर सवाल उठे, जिसके बाद आलोचनाएं और तेज़ हो गईं।

बासित अली ने गिल की कप्तानी पर खुलकर तंज कसा

पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज़ बासित अली ने तो गिल की कप्तानी पर खुलकर तंज कसा। उन्होंने न्यूज़ीलैंड की जीत का श्रेय सीधे तौर पर भारतीय कप्तान के फैसलों को दे दिया। गेंदबाज़ी बदलावों पर सवाल उठाते हुए बासित अली ने कहा कि कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा जैसे अनुभवी गेंदबाज़ मौजूद होने के बावजूद पहले नीतीश रेड्डी से गेंदबाज़ी कराना समझ से बाहर है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि "कप्तानी सीखने के लिए गिल को फिर से स्कूल चले जाना चाहिए।"

बासित ने कहा, "इस जीत का पूरा श्रेय भारतीय कप्तान मिस्टर गिल और उनकी कप्तानी को जाता है। भारत के पास हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह नहीं थे, शमी को वे खिलाना ही नहीं चाहते। भारत की पूरी ताक़त अब सिर्फ़ विराट कोहली और रोहित शर्मा तक सिमट गई है। राहुल ने दो मैचों में रन बनाए, लेकिन आज सस्ते में आउट हो गए। बाकी बल्लेबाज़ क्या कर रहे थे?"

गिल की कप्तानी समझ पर सवाल खड़े किए

बासित ने गिल की कप्तानी समझ और मैदान पर फैसलों को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उन्हें कप्तानी शुरुआत से सीखने की ज़रूरत है। उनके मुताबिक, पहले वनडे में जब न्यूज़ीलैंड 300 से ज़्यादा रन लगभग चेज़ कर गया था, तभी यह साफ़ हो जाना चाहिए था कि कीवी बल्लेबाज़ों की मानसिकता क्या है।

बासित ने आगे कहा, "आपके पास स्पेशलिस्ट गेंदबाज़ हैं, फिर भी आप उनसे पहले पार्ट-टाइम विकल्प आज़मा रहे हैं। आप किसी और कप्तान की नकल कर रहे हैं। ड्रेसिंग रूम से जो मैसेज आया है, बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। आपको शुरुआती ब्रेकथ्रू चाहिए था और आपने वह मौका खुद गंवा दिया।"

हालांकि भारत की यह हार सिर्फ कप्तान की नहीं, बल्कि पूरी टीम की सामूहिक विफलता की कहानी भी है। वडोदरा में पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त लेने के बाद भारत राजकोट और इंदौर में हार गया। निर्णायक मुकाबले में भारत ने न्यूज़ीलैंड के पांच रन पर दो विकेट चटका दिये थे, लेकिन इसके बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने 219 रनों की साझेदारी कर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। दोनों ने टीम को 337 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

भारतीय बल्लेबाज़ी में भी वही पुरानी समस्या सामने आई। शीर्ष क्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहे। विराट कोहली ने 124 रनों की शानदार शतकीय पारी जरूर खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई मजबूत साथ नहीं मिला। नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा के अर्धशतक भी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके। कोहली के आउट होते ही मुकाबला लगभग भारत के हाथ से निकल गया।

ये भी पढ़ें

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का बुरा हाल, घर पर भी नहीं जीत रही मैच, अबतक बनाए 16 शर्मनाक रिकॉर्ड्स!
क्रिकेट
Sanju Samson not open in Asia Cup 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

19 Jan 2026 05:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘स्कूल वापस जाओ और कप्तानी सीखो’, शुभमन गिल को शान मसूद की नकल करने के लिए इस दिग्गज ने लताड़ा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ: बदल गई तस्वीर, कोहली नहीं, अब उल्टा टीम इंडिया विराट से लगाएगी 2027 वर्ल्ड कप खेलने की गुहार

virat Kohli
क्रिकेट

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का बुरा हाल, घर पर भी नहीं जीत रही मैच, अबतक बनाए 16 शर्मनाक रिकॉर्ड्स!

Sanju Samson not open in Asia Cup 2025
क्रिकेट

ICC के अल्टीमेटम के बाद BCB के सपोर्ट में पाकिस्तान! बोला- बांग्लादेश को भारत में खेलने के लिए मजबूर किया तो हम भी…

Pakistan support to Bangladesh
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका, दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर के कंधे में हुआ फ्रैक्चर

Donovan Ferreira suffered shoulder fracture
क्रिकेट

ICC ने बांग्लादेश को दिया 21 जनवरी तक का अल्टीमेटम! भारत नहीं आने पर ये नई टीम खेलेगी T20 वर्ल्ड कप

ICC ultimatum to BCB
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.