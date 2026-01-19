‘स्कूल वापस जाओ और कप्तानी सीखो’, शुभमन गिल को शान मसूद की नकल करने के लिए इस दिग्गज ने लताड़ा

हालांकि भारत की यह हार सिर्फ कप्तान की नहीं, बल्कि पूरी टीम की सामूहिक विफलता की कहानी भी है। वडोदरा में पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त लेने के बाद भारत राजकोट और इंदौर में हार गया। निर्णायक मुकाबले में भारत ने न्यूज़ीलैंड के पांच रन पर दो विकेट चटका दिये थे, लेकिन इसके बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने 219 रनों की साझेदारी कर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। दोनों ने टीम को 337 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया।