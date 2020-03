IND vs NZ: जडेजा ने 'सुपरमैन' की तरह हवा में उड़कर एक हाथ से लपका 'सदी का बेहतरीन' कैच

क्राइस्टचर्च। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम को 235 रनों पर ऑलआउट कर दिया। गेंदबाजी के अलावा भारत की फील्डिंग बहुत ही शानदार रही। लंच से पहले रवींद्र जडेजा ने दो ऐसे कैच पकड़े जिनकी तारीफ करते हुए कोई थक नहीं रहा। इसमें से एक कैच तो ऐसा था कि उसे सदी का सबसे बेहतरीन कैच बताया जा रहा है। जडेजा के इस कैच की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जड्डू ने लिए दो अहम विकेट

रवींद्र जडेजा ने गेंदबाजी में तो अहम योगदान निभाया ही। इसके अलावा उन्होंने फील्डिंग में सभी का दिल जीत लिया। जडेजा ने पहले तो कीवी टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोस टेलर को चलता किया और फिर एक शानदार गेंद पर कोलिन डिग्रैंडहोम को बोल्ड कर दिया।

ये था जडेजा का वो शानदार कैच

न्यूजीलैंड की पारी का 72वां ओवर चल रहा था और क्रीज पर नील वैग्नर और काइली जैमीसन बल्लेबाजी कर रहे थे। जैमीसन सेट हो चुके थे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नील वैग्नर ने स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने की कोशिश की। वहां रवींद्र जड़ेजा फील्डिंग कर रहे थे। बाउंड्री लाइन से कई मीटर आगे खड़े जड़ेजा ने गेंद की टाइमिंग के हिसाब से हवा में छलांग लगाई और एक हाथ से ही जबरदस्त कैच पकड़ लिया।

देखें इस कैच का शानदार वीडियो

