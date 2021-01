IND vs AUS 3rd Test: सिडनी टेस्ट में नहीं चला 'हिटमैन' रोहित शर्मा का बल्ला, कोहली के फैंस ने उड़ाया इस तरह मजाक

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया(IND vs AUS) के बीच सिडनी मैदान पर तीसरे टेस्ट का घमासान जारी है। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इस टेस्ट मैच में खेल रहे हैं और उनसे फैंस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। लेकिन सिडनी मैच में शर्मा फ्लॉप साबित हुए और बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। विराट कोहली इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। दरअसल, वह अपने पहले बच्चे के जन्म के चलते फिलहाल भारत में ही हैं।

Hip, hip, Hoff! 🥳



Hazlewood takes a fantastic caught and bowled as his 300th international wicket, on the day he turns 30! @hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/WRJlfMpQOR