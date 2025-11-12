Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

सात साल बाद यह टूर्नामेंट खेलते नज़र आएंगे रोहित शर्मा, जयपुर में होंगे मुंबई के सभी सात मैच

रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले गए तीसरे वनडे मैच में शानदार शतक जड़ा था। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी काफी काम किया है और वजन घटाया है। रिपोर्ट के तहत, रोहित ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 12, 2025

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record

भारतीय सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Rohit Sharma, Vijay hazare Trophy Schedule: पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 24 दिसंबर से शुरू होने वाले घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। रोहित करीब सात साल बाद इस टूर्नामेंट में खेलेंगे और मुंबई की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। खास बात यह है कि टूर्नामेंट में मुंबई की टीम के सभी ग्रुप मुकाबले जयपुर में खेले जाएंगे। जयपुर में मुंबई की टीम जयपुर के तीन वैन्यू पर कुल सात मैच खेलेगी।

एक रिपोर्ट के तहत, रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को सूचित कर दिया है कि वे विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना चाहते हैं। रोहित करीब एक साल बाद घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेला था।

शानदार फॉर्म में हिटमैन, शुरू की ट्रेनिंग

रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले गए तीसरे वनडे मैच में शानदार शतक जड़ा था। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी काफी काम किया है और वजन घटाया है। रिपोर्ट के तहत, रोहित ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है।

बीसीसीआइ की नसीहत के बाद लिया फैसला

दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को नसीहत देते हुए कहा था कि यदि वे लगातार अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट और 2027 वनडे विश्व कप खेलना चाहते हैं तो उन्हें लगातार घरेलू क्रिकेट में खेलना होगा। बीसीसीआइ ने कुछ समय पहले ये नियम भी बनाया है कि यदि खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और पूरी तरह से फिट हैं तो उन्हें घरेलू क्रिकेट में जरूर खेलना पड़ेगा।

चार वैन्यू पर खेले जाएंगे मुंबई के मैच :

जयपुर में मुंबई की टीम के सात मैच तीन वैन्यू पर खेले जाएंगे। मुंबई को ग्रुप-सी में रखा गया है।

तारीखविपक्षी टीममैदान (Venue)
24 दिसंबरसिक्किमएसएमएस स्टेडियम
26 दिसंबरउत्तराखंडअनंतम ग्राउंड
29 दिसंबरछत्तीसगढ़जयपुरिया ग्राउंड
31 दिसंबरगोवाअनंतम ग्राउंड
03 जनवरीमहाराष्ट्रकेएल सैनी ग्राउंड
06 जनवरीहिमाचल प्रदेशएसएमएस स्टेडियम
08 जनवरीपंजाबजयपुरिया ग्राउंड

विराट पर स्थिति अभी साफ नही

रोहित शर्मा ने भले ही विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए हामी भर दी है लेकिन विराट कोहली पर स्थिति अभी साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, विराट ने अभी तक बीसीसीआइ को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की सूचना नहीं दी है। हम अभी भी उनके फैसला का इंतजार कर रहे हैं। विराट को यदि लगातार अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच और अगला विश्व कप खेलने की उम्मीदें कायम रखनी हैं तो उन्हें घरेलू क्रिकेट में खेलना ही होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Nov 2025 05:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सात साल बाद यह टूर्नामेंट खेलते नज़र आएंगे रोहित शर्मा, जयपुर में होंगे मुंबई के सभी सात मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ICC Men’s ODI Rankings: रोहित शर्मा नंबर -1 बल्लेबाज के तौर पर बरकरार, कोहली की रैंकिंग में सुधार, बाबर को नुकसान

Rohit Sharma
क्रिकेट

Ashes: पर्थ टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, यह खतरनाक गेंदबाज चोट के चलते बाहर हुआ

Steve Smith Return
क्रिकेट

संजू सैमसन के RR छोड़ CSK आने से खुश नहीं यह पूर्व कप्तान, जडेजा को लेकर दिया तीखा बयान

क्रिकेट

श्रीलंका के पाकिस्तान दौरे पर फिर बवाल! आतंकी हमले का खतरा? स्टेडियम पहुंचे गृहमंत्री नकवी

क्रिकेट

महिला संग नजर आए राशिद खान, तस्वीर वायरल होने पर मचा बवाल, क्रिकेटर ने खुद बताई सच्चाई

Rashid Khan on Mujeeb Ur Rahman
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.