सात साल बाद यह टूर्नामेंट खेलते नज़र आएंगे रोहित शर्मा, जयपुर में होंगे मुंबई के सभी सात मैच

Rohit Sharma, Vijay hazare Trophy Schedule: पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 24 दिसंबर से शुरू होने वाले घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। रोहित करीब सात साल बाद इस टूर्नामेंट में खेलेंगे और मुंबई की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। खास बात यह है कि टूर्नामेंट में मुंबई की टीम के सभी ग्रुप मुकाबले जयपुर में खेले जाएंगे। जयपुर में मुंबई की टीम जयपुर के तीन वैन्यू पर कुल सात मैच खेलेगी।