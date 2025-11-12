सात साल बाद यह टूर्नामेंट खेलते नज़र आएंगे रोहित शर्मा, जयपुर में होंगे मुंबई के सभी सात मैच

भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Rohit Sharma, Vijay hazare Trophy Schedule: पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 24 दिसंबर से शुरू होने वाले घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। रोहित करीब सात साल बाद इस टूर्नामेंट में खेलेंगे और मुंबई की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। खास बात यह है कि टूर्नामेंट में मुंबई की टीम के सभी ग्रुप मुकाबले जयपुर में खेले जाएंगे। जयपुर में मुंबई की टीम जयपुर के तीन वैन्यू पर कुल सात मैच खेलेगी।
एक रिपोर्ट के तहत, रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को सूचित कर दिया है कि वे विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना चाहते हैं। रोहित करीब एक साल बाद घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेला था।
रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले गए तीसरे वनडे मैच में शानदार शतक जड़ा था। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी काफी काम किया है और वजन घटाया है। रिपोर्ट के तहत, रोहित ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है।
दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को नसीहत देते हुए कहा था कि यदि वे लगातार अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट और 2027 वनडे विश्व कप खेलना चाहते हैं तो उन्हें लगातार घरेलू क्रिकेट में खेलना होगा। बीसीसीआइ ने कुछ समय पहले ये नियम भी बनाया है कि यदि खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और पूरी तरह से फिट हैं तो उन्हें घरेलू क्रिकेट में जरूर खेलना पड़ेगा।
जयपुर में मुंबई की टीम के सात मैच तीन वैन्यू पर खेले जाएंगे। मुंबई को ग्रुप-सी में रखा गया है।
|तारीख
|विपक्षी टीम
|मैदान (Venue)
|24 दिसंबर
|सिक्किम
|एसएमएस स्टेडियम
|26 दिसंबर
|उत्तराखंड
|अनंतम ग्राउंड
|29 दिसंबर
|छत्तीसगढ़
|जयपुरिया ग्राउंड
|31 दिसंबर
|गोवा
|अनंतम ग्राउंड
|03 जनवरी
|महाराष्ट्र
|केएल सैनी ग्राउंड
|06 जनवरी
|हिमाचल प्रदेश
|एसएमएस स्टेडियम
|08 जनवरी
|पंजाब
|जयपुरिया ग्राउंड
रोहित शर्मा ने भले ही विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए हामी भर दी है लेकिन विराट कोहली पर स्थिति अभी साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, विराट ने अभी तक बीसीसीआइ को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की सूचना नहीं दी है। हम अभी भी उनके फैसला का इंतजार कर रहे हैं। विराट को यदि लगातार अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच और अगला विश्व कप खेलने की उम्मीदें कायम रखनी हैं तो उन्हें घरेलू क्रिकेट में खेलना ही होगा।
