ब्रेट ली की गेंद पर सचिन तेंदुलकर का यह बैकफुट पंच शॉट देखा क्या? Video

First boundary for @India__Legends from the master blaster @sachin_rt 💥👏🏻



Keep watching #RoadSafetyWorldSeries, live now only on #ColorsCineplex, @justvoot, @CCSuperhits and @Sports18.#IndiaLegends #AustraliaLegends #RSWS2022 pic.twitter.com/xV7OnSIkyH