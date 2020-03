पीएम मोदी के 'जनता कर्फ्यू' को सचिन का समर्थन, बोले- ये लड़ाई गंभीरता से लड़नी है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू को देशवासियों का लगातार समर्थन मिल रहा है। राजनीति के अलावा फिल्म और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां अभी तक 'जनता कर्फ्यू' का समर्थन कर चुकी हैं। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी पीएम मोदी के इस फैसले का समर्थन किया है।

मास्टर-ब्लास्टर ने कहा- ये लड़ाई गंभीरता से लड़नी होगी

सचिन ने 'जनता कर्फ्यू' की तारीफ की है। उन्होंने इसे कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई के लिए उठाया गया सही कदम बताया है। सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर पीएम मोदी के भाषण का वीडियो शेयर करते हुए कहा है, 'जनता कर्फ्यू सही कदम है, जिससे हम इस दौरान किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहेंगे। पीएम मोदी ने सही कहा कि हम सभी को मिलकर कोविड-19 के खिलाफ गंभीरता से लड़ना होगा। हम अपना काम करें और घर में रहकर खुद को सुरक्षित रखें।'

#JantaCurfew is the right step in keeping ourselves prepared for any eventuality.



Hon’ble PM @narendramodi ji has rightly said that all of us should take the fight against COVID-19 very seriously.



Let’s do our bit and stay at home to protect ourselves and others. https://t.co/k7mbkWaQrM — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 20, 2020

सचिन से पहले विराट भी कर चुके हैं 'जनता कर्फ्यू' का सपोर्ट

आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और शिखर धवन भी जनता कर्फ्यू के आइडिया का सपोर्ट कर चुके हैं। शनिवार को विराट कोहली ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए कहा था, 'कोरोना के खतरे का सामना करने के लिए सतर्क, चौकस और जागरूक रहें। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें अपनी सुरक्षा के लिए निर्धारित मानदंड का पालन करने की आवश्यकता है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है।'

Be alert, attentive and aware to combat the threat posed by the Covid 19. We, as responsible citizens, need to adhere to the norms put in place for our safety as announced by our Honourable Prime Minister Shri @NarendraModi ji. #IndiaFightsCorona — Virat Kohli (@imVkohli) March 19, 2020

धवन ने भी घरों में रहने की सलाह

वहीं शिखर धवन ने भी ट्वीट के जरिए कहा था, 'प्रधानमंत्री जी के बातों का ध्यान रखते हुए 22 मार्च को सब अपने घरों में रहें।' आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में कोरोना के 280 मामले हिंदुस्तान में सामने आ चुके हैं।