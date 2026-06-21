IND W vs SA W: मारिजैन कप्प ने पहले गेंद से और फिर बल्ले से टीम इंडिया को किया परेशान, दक्षिण अफ्रीका ने छह विकेट से जीता मैच

मारिजैन कप्प ने पहले शानदार गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर दो विकेट झटके और फिर 45 गेंद पर नाबाद 81 रनों की पारी खेलते हुए भारत को मुंह से जीत छीन ली। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 158 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने इसे लक्ष्य को 19.1 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। मारिजैन को उनके उस जोरदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।