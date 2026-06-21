IND W vs SA W: मारिजैन कप्प ने पहले गेंद से और फिर बल्ले से टीम इंडिया को किया परेशान, दक्षिण अफ्रीका ने छह विकेट से जीता मैच

मारिजैन कप्प ने भारत के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली (photo - EspnCricinfo)
South Africa Women vs India Women, 18th Match, ICC Women's T20 World Cup 2026: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 18वां मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने दिग्गज ऑलराउंडर मारिजैन कप्प के बेहतरीन प्रदर्शन की मदद से भारत को छह विकेट से हरा दिया।
मारिजैन कप्प ने पहले शानदार गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर दो विकेट झटके और फिर 45 गेंद पर नाबाद 81 रनों की पारी खेलते हुए भारत को मुंह से जीत छीन ली। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 158 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने इसे लक्ष्य को 19.1 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। मारिजैन को उनके उस जोरदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।
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