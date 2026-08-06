IND vs SL: सचिन से लेकर कुंबले तक, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट और रन बनाने वाले खिलाड़ी

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट दिग्गज स्पिनर और पूर्व कप्तान अनिल कुंबले के नाम हैं। 1993 से 2008 के बीच कुंबले ने 18 मैचों की 28 पारियों में 74 विकेट लिए। इस दौरान 59 रन देकर 7 विकेट उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन है। कुंबले ने श्रीलंका के खिलाफ एक पारी में 5 विकेट की उपलब्धि 4 बार और एक टेस्ट में 10 या उससे अधिक विकेट लेने की उपलब्धि 2 बार हासिल की है।