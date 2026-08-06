IND vs SL Test: सिर्फ इन तीन भारतीय खिलाड़ियों के पास है श्रीलंका में टेस्ट खेलने का अनुभव, क्या फिर बल्लेबाजों का होगा बुरा हाल?

भारत को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से अपने घर पर टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। इन दोनों सीरीज में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए थे और स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए थे। अब श्रीलंका में भी स्पिन ट्रैक देखने को मिलेंगे, ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को यहां कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि भारत का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। टीम को टेस्ट में आखिरी हार साल 2015 में मिली थी। यानी पिछले 11 साल से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अजेय रही है।