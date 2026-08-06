IND vs SL Warmup Match: भारत के लिए वॉर्मअप मैच के लिए श्रीलंका क्रिकेट इलेवन टीम का ऐलान, सोनल दिनुशा बने कप्तान

भारत के लिए, यह तीन दिवसीय वॉर्मअप मैच द्वीप देश की टर्निंग पिचों पर खेलने से पहले जरूरी मैच प्रैक्टिस देगा। टीम इंडिया के ज़्यादातर खिलाड़ियों के पास श्रीलंका में टेस्ट खेलने का अनुभव नहीं है। ऐसे में यह मैच भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम है। इस सीरीज में अनुभवी रवींद्र जडेजा की भारतीय टीम में वापसी हुई है और उनका रोल काफी अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही सारांश जैन और आकिब नबी को पहली बार भारतीय टीम में मौका मिला है। जसप्रीत बुमराह चोट के चलते सीरीज से बाहर हो चुके हैं। वहीं, साई सुदर्शन के खेलने पर भी अभी संशय बरकरार है। सुदर्शन के फिट न हो पाने की स्थिति में देवदत्त पडिक्कल को मौका मिल सकता है।